Religious Books Stolen from Oslo Store - Store Losses

Several religious books were stolen from an Ark-butikk on Egertorget in Oslo, causing significant losses for the store, despite efforts to hide them in the backroom. Statistic showed that the Bible is still a popular book in Norway, with 57.562 sold in 2024.

MÅ TA GREP Ark-butikken på Egertorget i Oslo må gjemme bort bøker på bakrommet. Det er jo helt absurd at noen stjeler religiøse bøker som på en måte oppfordrer til det motsatte, sier butikksjef Johanne Engstrøm til Vårt Land.

Det er ironisk, sier hun. De kan variere i pris fra 500 kroner og helt opp til over 2000 kroner. Hun påpeker at de kan fortsette å selge de dyre utgavene fordi de står godt bevart på bakrommet. Statistikken tyder på at Bibelen fortsatt er en populær bok i Norge.

I 2024 opplyste Det Norske Bibelselskap at de hadde solgt 57.562 bibler det året. Hun er på vei til pinsefeiring i Ribe i København, men har et budskap til bibeltyver: – Til en potensiell tyv vil jeg si: Mange vil nok være glad for å gi deg en bibel gratis, sier Gylver til TV 2





