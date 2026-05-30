Remi (27) lever med ALS: - Jeg føler meg ofte låst og ensom

Remi Andersen har ALS og er avhengig av respirator. Han forteller om ensomhet, smerten ved sykdommen og gleden da han møtte helten Martin Ødegaard.

Gardinene er trukket for, og dagslyset holdes ute, men lyden av lekende barn i solskinnet siver likevel inn gjennom vinduet. Slangen bak stolen hans løfter seg svakt for hvert pust.

Maskinen leser opp: 'Det ville føltes som om livet er fullbyrdet.

' Moren, Birgit Andersen, har holdt smilet oppe under intervjuet med sønnen, men når hun blir spurt om hvordan det hele begynte, kommer de overveldende følelsene. 'De første årene tror jeg at vi var i en sjokkfase,' sier moren. Familien flyttet fra Bærum til Hønefoss da sønnen ble alvorlig syk, og de har gjort alt for å gjøre sønnens liv best mulig.

Remi Andersen, kledd i Arsenal-klær fra topp til tå, kommuniserer ved å se mot bokstaver på skjermen og sette sammen setninger, som maskinen leser opp.

'Det siste året har vært veldig tungt. Jeg har mye smerter og sliter en del med tankene. For meg er det ikke sykdommen som er det verste. Det er alt rundt meg som blir pålagt ved valget om å ha respirator,' sier Remi.

Remi har 20 ulike assistenter som bytter på å holde øye med ham til enhver tid, og han kjenner på manglende frihet.

'Det er ikke alle man kommer like godt overens med. Jeg føler ofte at jeg er ganske låst, alene og ensom - selv om jeg alltid har to assistenter med meg,' forteller han. ALS er en sjelden nervesykdom som fører til gradvis økende lammelser og muskelsvinn. I Norge er det om lag 400 mennesker med ALS, og hvert år får cirka 150 diagnosen.

Gjennomsnittlig overlevelsestid etter diagnose er rundt tre år. Familien og assistentene gjør alt for å gjøre hver dag best mulig, men å se ham gradvis svekkes er tøft.

'Det er jo tragisk, selvfølgelig. Å se noen bare svinne hen sånn er jo helt forferdelig,' sier assistent Linda Tovsrud. Til tross for sykdommen har Remi opplevd glede. Gjennom Instagram kom han i kontakt med programleder Mads Hansen, som satte ham i kontakt med Arsenal-kaptein Martin Ødegaard.

'Det å få møte ham var fantastisk. Han er en genuint fantastisk person. Det betydde absolutt alt,' sier Remi. Han fikk møte Ødegaard etter en hjemmekamp på Emirates i 2023, og tok også bilde med favorittspilleren Bukayo Saka.

'Det var en utrolig dag, som jeg aldri kommer til å glemme,' sier han. De siste årene har han oftere kjent på gledesrus, særlig da Arsenal endelig vant Premier League-trofeet.

'Det var en veldig rar følelse. All angst, nervøsitet og skuffelse for at det alltid går galt, forsvant plutselig. Det var en enorm glede og ekstrem lettelse,' sier Remi. Moren tørket tårer da hun så hvor sterkt dette var for sønnen.

Remi savnet å kunne feire skikkelig med andre, men har nå tatt grep for å unngå samme situasjon om den største gjenværende drømmen skulle gå i oppfyllelse





