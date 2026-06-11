Renault 4 har superkampanje med over 80.000 kroner i rabatt

Kampanjen på Renault 4 hos forhandlerkjeden Mobile er en superkampanje med over 80.000 kroner i rabatt. Tilbudet gjelder utvalgte lagerbiler frem til 30. juni.

Kampanje n viser at priskrigen i elbilmarkedet har blitt hardere. Tilbudet gjelder utvalgte lagerbiler frem til 30. juni . Den har vært i Norge i under ett år.

Likevel er det nå superkampanje på nye Renault 4 hos forhandlerkjeden Mobile. Her kan du nå spare over 80.000 kroner på utvalgte lagerbiler, eller få kampanjerente på null prosent. Med det får vi et nytt bevis på at det nå virkelig er priskrig på det norske markedet. Og går du litt under radaren hos kjøperne, da er det tøft å få til særlig salg.

Det må vi nok kunne si at Renault 4 har gjort. Det ruller ikke veldig mange eksemplarer på norske veier, samtidig som bilen har havnet i skyggen av søskenmodellen 5. Å lansere to retro-modeller samtidig som Renault gjorde med 4 og 5 er i seg selv krevende. Bilene tilhører dessuten en klasse som virkelig begynner på bli tøff.

Det er veldig mange elbiler å velge mellom i prisklassen fra 300.000-400.000 kroner. Og flere av dem er både større og går lengre enn Renault 4. Kampanjeprisen betyr at du nå kan få toppmodellen 4 Iconic med flere utstyrspakker, frakt og levering inkludert, til 349.900 kroner. Ordinær kundepris her er på 430.600 kroner.

Vi snakker batteripakke på 52 kWt og rekkevidde på 407 kilometer. Dette er en kompakt bil med begrenset bakseteplass. Men bagasjerommet imponerer: 420 liter. Blant utstyret som er inkludert finner vi valgfri metallic lakk, elektrisk bakluke og handsfree parking med parkeringssensorer foran, bak og på sidene.

INTERIØR: Slik ser det ut innvendig Vi savner litt mer retrofaktor, selv om Renault har gitt bilen en ganske spesiell «baguette-holder» til høyre for midtkonsollen. Foto: Broo





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