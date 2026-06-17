Renault og Thales samarbeider om bevæpnede droner

Det franske bilkonsernet Renault og det franske forsvars- og teknologikonsernet Thales går sammen om å utvikle bevæpnede droner. Målet er å skape en suveren, smidig og konkurransedyktig droneindustri i Frankrike.

Det franske bilkonsernet Renault og det franske forsvars- og teknologikonsernet Thales går sammen om å utvikle bevæpnede droner gjerne omtalt som kamikazedroner eller selvmordsdroner. Målet deres er å skape en suveren, smidig og konkurransedyktig droneindustri i Frankrike , helt på linje med krigstidsøkonomi ens krav.

Samarbeidet er partenes andre avtale denne uken, etter at de mandag lanserte et partnerskap innen militariserte kjøretøy. Det understreker hvordan Russlands krig i Ukraina påvirker Europas industri, der myndigheter søker å produsere billigere våpen i mye større omfang og langt raskere enn hva tradisjonelle anskaffelsesprosesser tillater, skriver nyhetsbyrået. Renaults konsernsjef François Provost beskriver prosjektet som viktig for vår suverenitet, ettersom nær samtlige komponenter er franske eller europeiske.

Renault og Thales' droner skal produseres i Frankrike, men ifølge Provost er ikke fabrikkens beliggenhet bestemt ennå. Trondheim-selskapet Radionor skal ha økt driftsresultatet med over 100-gangeren på fire år og nå engasjert rådgivere til et salg, ifølge Financial Times. Samarbeidet kan bli startet opp allerede neste år. I første produksjonsår kan produksjonskapasiteten bli på 1.000 enheter pr. måned, ifølge samarbeidspartnerne.

Renault eies 15 prosent av den franske stat. Bilkonsernet har tidligere etablert et samarbeid med luftfarts- og forsvarsleverandøren Turgis Gaillard for droneproduksjon i Le Mans. Ellers i bilbransjen har tyske Volkswagen utforsket forsvarsrelatert aktivitet ved fabrikken i Osnabrück, mens Mercedes-Benz samarbeider med Tytan Technologies om. Videre skal Stellantis være i samtaler om forsvarsanliggender, mens GM og Ford i USA studerer mulige forsvarssamarbeid, ifølge Bloomberg.

Renault-aksjen er ned rundt 3 prosent i Paris-handelen tirsdag. Hittil i år har aksjen falt drøyt 23 prosent





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