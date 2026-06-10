René Redzepi anklaget for vold - Nomas fremtid i endring

Stjernekokken René Redzepi trekker seg tilbake etter voldsanklager, mens Noma får ny ledelse og søker å gjenopprette tilliten.

René Redzepi , den verdenskjente stjernekokken bak Noma , har vært i søkelyset etter alvorlige anklager om fysisk og psykisk vold mot tidligere ansatte. Anklagene kom frem i flere medieoppslag, der rundt 30 tidligere ansatte hevdet at det var en del av hverdagen å bli slått eller dyttet av Redzepi og andre ledere.

Redzepi har i tidligere intervjuer erkjent å ha oppført seg dårlig, men han benekter de mest alvorlige beskrivelsene. I et intervju uttalte han: Jeg vet godt at jeg har vært en idiot, dyttet folk rundt og ropt og skreket, men jeg har ikke gjort ekstreme ting, slik det er blitt beskrevet. Noma, som åpnet i København i 2003, oppnådde tre Michelin-stjerner og ble fem ganger kåret til verdens beste restaurant.

Restauranten stengte dørene som tradisjonell restaurant ved utgangen av 2024 for å satse på konseptet Noma 3.0, et gigantisk matlaboratorium. Etter stengingen reiste teamet rundt i verden og drev midlertidige pop-up-restauranter, blant annet i Los Angeles. Kort tid før Redzepi trakk seg i mars 2025, møtte en liten gruppe demonstranter opp ved den midlertidige restauranten i Los Angeles. Blant dem var den tidligere Noma-ansatte Jason Ignacio White.

Demonstrantene hadde skilt med slagord som Noma ødela meg og Ingen Michelin-stjerner for vold. Hendelsen satte ytterligere fokus på arbeidsmiljøet i den anerkjente restauranten. Redzepi har tidligere innrømmet dårlig oppførsel både i 2015 og 2022, men han har konsekvent avvist de groveste anklagene. Noma-ledelsen har reagert ved å gjennomføre endringer i organisasjonen.

Fra august 2025 tar Pablo Soto og Mette Søberg over som kjøkkensjefer, mens Annika de Las Herras blir administrerende direktør. Den tidligere administrerende direktøren Peter Kreiner trakk seg også etter skandaleoppslagene tidligere i år. Nomas fremtid er nå preget av usikkerhet, med et nytt lederteam som skal gjenopprette tilliten. De Las Herras uttaler til Børsen at Redzepi fortsatt er eier og definerer den kreative visjonen, men det er ikke han som styrer showet.

Dette markerer et tydelig skifte i ledelsesstrukturen, der Redzepi trekker seg tilbake fra den daglige driften. Anklagene har ført til en bredere debatt om arbeidskultur i den eksklusive restaurantbransjen, der høyt press og strenge krav ofte kan føre til uakseptabel oppførsel. Mange håper at Noma-eierskiftet vil bidra til en sunnere arbeidsplass, samtidig som restaurantens rykte som et kulinarisk ikon blir ivaretatt.

Saken følges tett av både medier og bransjeaktører, og det gjenstår å se hvordan Noma 3.0 vil utvikle seg under den nye ledelsen





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René Redzepi Noma Voldsanklager Restaurantbransjen Lederskifte

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