Rentebombe endrer boligmarkedet: Lånerammene kuttes med millioner

Høye renter tvinger nordmenn til å redusere boligambisjonene. Mens de mellomdyre segmentene sliter med lånerammer, lever luksusmarkedet sitt eget liv, uberørt av de økonomiske endringene.

De dramatiske renteøkningene de siste årene har sendt sjokkbølger gjennom det norske boligmarkedet og knust drømmer for mange potensielle boligkjøpere. Det som for bare noen få år siden var en overkommelig gjeldsbyrde, fremstår i dag som en økonomisk kjempeoppgave. Mange husholdninger opplever nå at deres tidligere finansieringsbevis har blitt kraftig redusert, noe som tvinger dem til å revurdere både størrelsen på boligdrømmen og selve kjøpsbeslutningen.

Denne utviklingen rammer særlig det mellomdyre prissjiktet hardt, hvor låneavhengigheten er stor. Christoffer Askjer, daglig leder hos Sem & Johnsen, bekrefter at situasjonen er utfordrende. Han ser en tydelig trend der mange kunder får kuttet lånerammene sine med flere millioner kroner. Dette skaper en ubehagelig økonomisk virkelighet hvor terskelen for å låne store beløp har økt betraktelig. Samtidig peker DNB-eksperter på at bankenes strenge regelverk, som krever at låntakere skal tåle en renteoppgang på 3 prosentpoeng, legger en demper på hva folk kan tilby i budrunder. Med forventninger om en styringsrente som kan presse boliglånsrentene opp mot 9 prosent, er det forståelig at mange velger å sitte på gjerdet eller justere ned sine ambisjoner. Interessant nok ser vi et tydelig skille i markedet. Mens boligkjøpere i segmentet mellom 20 og 30 millioner kroner ofte nøler på grunn av både begrenset evne og manglende vilje til å pådra seg mer gjeld, lever luksussegmentet over 40 millioner kroner i sin egen verden. Her er kjøperne i stor grad immune mot renteendringer, og salgstallene holder seg overraskende sterke. Aktører som Nils Elven fra DNB Eiendom påpeker at etterspørselen i visse segmenter forblir god til tross for det makroøkonomiske presset. Det er ikke nødvendigvis rentenivået som stopper handelen i de aller dyreste klassene, men snarere tilgangen på unike objekter. Likevel er det bred enighet om at markedets psykologi blir satt på en alvorlig prøve i tiden fremover. Selv om statistikken viser en stabil eller økende aktivitet i de høyere prisklassene, reflekterer dette en todeling i norsk økonomi. Boligmarkedet mellom 15 og 30 millioner kroner har opplevd en betydelig vekst de siste fem årene, drevet frem av en periode med billig kapital. Nå som renten biter, ser vi at volumene i de mer moderate sjiktene påvirkes av at tilbudet av nye boliger er begrenset, noe som holder prisene oppe til tross for kjøpernes strammere økonomiske rammer. Det er tydelig at boligmarkedet har gått fra en tid med ubegrenset optimisme til en periode der nøkternhet og grundig økonomisk vurdering er blitt den nye normalen for den norske middelklassen og oppover





