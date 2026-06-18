Renten holdes uendret - men flere økninger venter

Norges Bank holder styringsrenten på 4,25 prosent, men signaliserer at renten kan økes ytterligere. OECD kommer samtidig med knallhard kritikk av norsk pengebruk.

Bankplassen: Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25 prosent. Det ble klart etter dagens rentemøte. Men gleden er trolig kortvarig, for sentralbanksjef Ida Wolden Bache signaliserer at det kan bli behov for ytterligere to rentehopp før jul.

Dermed står norske boliglånere overfor en høyere rente enn tidligere antatt. OECD kom onsdag med en knallhard rapport om norsk økonomi. Rapporten slår fast at Norge sakker akterut og at offentlig pengebruk skyter fart. Hvis staten bruker for mye penger, må sentralbankene holde rentene høye lenger.

Dette skaper et politisk jordskjelv, da OECD ber Norge om å ta et nådeløst oppgjør med politiske tabuer. Blant forslagene er større kutt i offentlige utgifter og reformer i velferdsordninger. Nettavisen spurte sentralbanksjef Ida Wolden Bache hva hun synes om OECDs beskrivelse. Hun svarte at det er politikerne som tar beslutninger om offentlig pengebruk, og at Norges Bank tar hensyn til dette i sine rentebeslutninger.

Hun understreket at prisveksten fortsatt er for høy, og at renten må opp for å få inflasjonen ned til målet på to prosent innen rimelig tid. Ifølge Norges Banks egne anslag vil vi ikke se to prosent prisvekst før i 2029. Sentralbanksjefen ble også spurt om hun ønsket å heve renten allerede i dag, gitt signalene om økning til høsten.

Hun svarte diplomatisk at beslutningen om å holde renten uendret var riktig basert på dagens vurderinger, men at det trolig blir behov for en høyere rente fremover. OECD-rapporten er kritisk til flere sentrale deler av den norske samfunnsmodellen. Den peker på at høye offentlige utgifter driver opp prisveksten og gjør jobben til Norges Bank vanskeligere. Ekspertene mener at Norge må gjennomføre strukturelle reformer for å få bukt med inflasjonen og sikre bærekraftig økonomisk vekst.

Dette kan innebære kutt i subsidier, økt effektivisering av offentlig sektor, og endringer i skattepolitikken. For vanlige folk betyr dette at boliglånsrentene trolig vil stige ytterligere i løpet av høsten. Flere økonomer tror at Norges Bank vil heve renten med 0,25 prosentpoeng i september og igjen i desember. Dermed kan styringsrenten ende på 4,75 prosent ved årsskiftet.

Dette vil merkes på husholdningenes økonomi, spesielt for dem med store lån. Samlet sett viser dagens nyheter at renteøkningene ikke er over, og at OECDs rapport legger press på norske politikere for å stramme inn pengebruken. Sentralbanksjefen har gjort det klart at hun følger utviklingen nøye, og at rentebeslutningene vil avhenge av den økonomiske utviklingen fremover





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