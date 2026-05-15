Report on Nuclear Power and Power System Stability

The report aims to analyze the market consequences of nuclear power in Norway, including its impact on the power balance, investments in other production, and the power system's situation up to 2050. The analysis shows how nuclear power affects the power system under given assumptions, but it does not mean that nuclear power is the only solution. The report also discusses the risks of power shortages and the potential solutions to reduce the risk of power shortages, such as new production capacity, hydropower, and wind power.

Å vurdere hvordan man best håndterer risiko for strøm-knapphet, eller hvilke teknologier som er best egnet til å løse et slikt problem, er ikke målet med vår rapport til Kjernekraftutvalget.

Lasttap bør møtes med en helhetlig vurdering av teknologier, der både kostnader, systemeffekter og usikkerhet tas i inn. Det inngikk ikke i vårt oppdrag fra Kjernekraftutvalget. Illustrasjonsfoto fra Flesaker Koblingsstasjon. Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Innlegg kan sendes til debatt@tu.no. Rapportens hovedformål var å analysere markedskonsekvenser av kjernekraft i Norge, herunder hvordan en eventuell utbygging kan påvirke kraftbalanse, investeringer i annen produksjon og effektsituasjonen i kraftsystemet frem mot 2050. Analysen viser hvordan kjernekraft påvirker kraftsystemet innenfor gitte forutsetninger, men sier ikke at kjernekraft er den eneste løsningen, påpeker Kathrine Stene Bakke og Jon Rokne Bolkesjø i Afry. Foto: Ingar Sørensen/Afry Et av temaene i rapporten er forsyningssikkerhet og risiko for lasttap, altså knapphet på strøm.

Dette er analysert ved hjelp av den mye brukte indikatoren(LOLE), som viser ventet antall timer i året der etterspørselen etter kraft ikke kan dekkes. Metodisk er dette gjort gjennom time-for-time-simuleringer av kraftsystemet, der det tas hensyn til variasjoner i vær og tilfeldige utfall i kraftsystemet. Resultatene viser at risikoen for lasttap i scenarioene er lav, også uten kjernekraft, men vi finner en viss risiko for lasttap i Sørøst‑Norge (NO1).

I scenarioene der kjernekraft inngår, blir dette lave nivået av forventet lasttap i analysen ytterligere redusert eller fjernet. Det er samtidig viktig å understreke at rapporten ikke har som mål å vurdere hvilke tiltak som er best egnet til å håndtere en eventuell fremtidig risiko for lasttap, eller å rangere egnetheten av ulike teknologier opp mot hverandre.

Analysen viser hvordan kjernekraft påvirker kraftsystemet innenfor gitte forutsetninger, men sier ikke at kjernekraft er den eneste – eller nødvendigvis den mest hensiktsmessige – løsningen på en mulig effektutfordring. I praksis finnes det flere teknologier og virkemidler som kan bidra til å redusere risikoen for lasttap, avhengig av utfordringens omfang, varighet og geografiske plassering.

Eksempler på relevante løsninger kan være:Ny produksjonskapasitet, som for eksempel kjernekraft, vannkraft eller vindkraft Hvilke tiltak som er mest egnet, vil avhenge av hvor stor og hvor kritisk en eventuell effektutfordring faktisk ventes å bli. Eventuelle fremtidige utfordringer knyttet til lasttap bør møtes med en helhetlig vurdering av tilgjengelige teknologier og virkemidler, der både kostnader, systemeffekter og usikkerhet tas i betraktning.





