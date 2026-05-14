Report on Sexual Violence in Gaza Conflict

A report by the Israeli organization Civil Commission, titled 'Silenced No More', details sexual violence and abuse against prisoners during the Gaza conflict. The report is based on witness testimonies, images, videos, and interviews with survivors, healthcare professionals, and medical experts.

KortversjonenOppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer Rapporten «Silenced No More», utarbeidet av den israelske organisasjonen Civil Commission , ble offentliggjort tirsdag.

Den bygger ifølge forfatterne på over to års arbeid med vitneforklaringer, bilder, videoer og intervjuer med overlevende, helsepersonell og rettsmedisinske eksperter. Hovedforfatter Cochav Elkayam-Levy sier til CNN, som omtalte funnene, at rapporten konkluderer med at seksuell vold og overgrep mot gisler var en «kalkulert strategi» fra Hamas. Rapporten beskriver blant annet voldtekt, seksuell tortur og tvungen nakenhet. Forfatterne identifiserer 13 ulike mønstre for kjønnsbasert vold, ifølge nyhetsbyrået AP.

Rapporten inneholder i tillegg historier fra over ti overlevende som sier de ble utsatt for grov seksuell vold – enten under angrepet, da de ble bortført eller mens de satt i fangenskap i Gaza. Flere av hendelsene skal ha funnet sted under angrepet på Nova-musikkfestivalen nær Gaza-grensen, der over 370 mennesker ble drept. Hamas har tidligere avvist anklager om seksuell og kjønnsbasert vold under angrepet og i fangenskap, skriver BBC.

Omstridt dokumentasjonFNs spesialrepresentant for seksualisert vold i konflikt, Pramila Patten, uttalte tidligere at det finnes «rimelig grunn til å tro» at konfliktrelatert seksuell vold fant sted 7. oktober. Samtidig har deler av dokumentasjonen rundt overgrepene vært omstridt. Noen tidlige påstander fra israelske myndigheter viste seg senere å være feil, og rettsmedisinske bevis gikk tapt i kaoset etter angrepet, ifølge BBC. Forfatterne bak rapporten sier derfor at de har vært særlig opptatt av å kryssjekke opplysninger og sikre uavhengighet i arbeidet.

AP skriver samtidig at nyhetsbyrået ikke selv har kunnet verifisere rapportens funn. Det har heller ikke VG. Anklager mot IsraelSpørsmålet om seksuell vold under konflikten har vært svært politisk betent. Menneskerettighetsorganisasjoner og palestinske fanger har også anklaget israelske styrker for seksuelle overgrep og mishandling i israelske fengsler.

Den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B’Tselem beskrev i en rapport i 2024 «grov vold, ydmykelse, misbruk og seksuell vold satt i system» i israelske fengsler. VG intervjuet tidligere fange Ashraf al-Muhtaseb fra Hebron, som fortalte at han satt fengslet uten siktelse i nesten seks måneder. Han beskrev slag, spark, søvndeprivasjon, trusler med hunder og mangel på mat. Da han ble løslatt, hadde han gått ned 30 kilo og klarte ikke å stå på egne bein.

"Toppen av isfjellet"FN-eksperter rettet lignende anklager mot Israel i august 2024, hvor uavhengige eksperter tilknyttet FNs menneskerettsråd advarte om det de beskrev som "utbredt og systematisk" mishandling av palestinere i israelsk varetekt. De viste til rapporter om tortur, seksuelle overgrep og voldtekt, og omtalte påstandene fra den israelske interneringsleieren Sde Teiman som "toppen av isfjellet".

I november 2025 publiserte VG også historien til Mahmoud Abu Fool fra Gaza, som fortalte at han mistet synet etter det han beskrev som mishandling i Sde Teiman. Rundt 1200 mennesker ble drept og 251 tatt som gisler under Hamas-angrepet 7. oktober 2023. Krigen i Gaza som fulgte har ifølge helsemyndighetene i Gaza kostet titusenvis av palestinere livet





