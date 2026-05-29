Republikanere som prøvde å omgjøre 2020-valget kan få ansvar for valggjennomføringen i 21 delstater

Republikanere som prøvde å omgjøre resultatet av det amerikanske presidentvalget i 2020, kan få ansvaret for valggjennomføringen i 21 delstater neste gang. I 21 amerikanske delstater, inkludert fem vippestater, kan Donald Trump-tilhengere som benektet valgresultatet i 2020 få direkte ansvar for å godkjenne fremtidige valgresultater. Nå er han favoritt til å bli Republikanernes kandidat i guvernørvalget i Arizona. Dette er en av de 21 delstatene hvor valgfornektere kan bli guvernører, statsadvokater eller 'secretary of state', som er den lederen som er direkte ansvarlig for gjennomføring av valg.

Nå er han favoritt til å bli Republikanernes kandidat i guvernørvalget i Arizona. Dette er en av de 21 delstatene hvor valgfornektere kan bli guvernører, statsadvokater eller 'secretary of state', som er den lederen som er direkte ansvarlig for gjennomføring av valg. THE BIG LIE: President Donald Trump anerkjenner fremdeles ikke 2020-resultatet, selv om han vant igjen i 2024. Foto: Kent Nishmura / AFP / NTB.

Bergesen fastslår at det ikke er 2020-valget, men heller Trumps påstand som er 'The Big Lie'. – Det at man 'måtte' kjempe imot valgresultatet, i rettssalene, ved å storme Kongressen, ved å tvinge visepresident Mike Pence til å ikke sertifisere valget og til og med dette plottet med de falske valgmennene, som Biggs var med på, Civita-rådgiver Eirik Løkke påpeker at omtrent hele det republikanske partiet er valgfornektere.

– Det er jo urovekkende, men hvis du er republikaner og sier høyt at Biden vant valget i 2020, så har du ingen politisk framtid, sier Løkke til TV 2. Selv om noen av disse republikanerne skulle bli guvernører eller få andre roller med valgansvar, mener Civita-rådgiveren at det vil være vanskelig for dem å påvirke valgresultater.

– Hvis 2028 skulle gi en klar seier til Demokratene, tviler jeg sterkt på at en guvernør vil få noen som helst mulighet til å overkjøre dette, forteller Løkke. Utnevnelsen av nye dommere er blitt enda mer politisk enn før. Det er de folkevalgte som godkjenner dommerutnevnelser, og i høringene blir de for tiden ofte spurt om de er enige i at Biden vant valget i 2020. Bergesen mener at behovet for en sannhetskommisjon blir bare større.

Jeg klarer ikke å se at USA klarer å komme seg videre uten at det ryddes opp i rotet etter Trump. Bergesen frykter at USA er på vei i en retning som ender med at landet snart ikke kan anerkjennes som et fungerende demokrati





