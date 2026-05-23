Årets opprykksfinaler: Drama og kontroverser

Årets opprykksfinaler har vært en thriller med dramatiske vendinger og kontroverser. Southampton ble fratatt plassen etter å ha blitt avslørt for spionasje i forkant av semifinaleoppgjøret mot Middlesbrough. Hulls eier Acun Ilicali bekreftet allerede før finalen at han kom til å gå juridisk til verks om tigrene skulle tapt finalen. Southampton, som egentlig hadde tatt seg til finalen etter å ha vunnet over Middlesbrough, ble fratatt plassen etter at det ble bevist spionasje i forkant av semifinaleoppgjøret mellom klubbene. Det førte til at tapende semifinalist Middlesbrough ble tildelt seieren og dermed en plass i finalekampen om Premier League-spill til høsten.

Hulls eier Acun Ilicali bekreftet til BBC allerede før finalen at han kom til å gå juridisk til verks om tigrene skulle tapt finalen. – Vi er ikke i tvil om det. Alt vi ønsker er rettferdighet. Hvis rettferdigheten brytes, vil ingen ha glede av fotball, forteller han til den britiske kringkasteren





Southampton utestengt fra opprykksfinale etter spionasje-sakenSouthampton ble diskutert og anket for å ha deltatt i en spionasje-saken som kalles Spygate i England. Disiplinærutvalget kastet Southampton ut av opprykksfinalen om plass i Premier League, og ga finaleplassen til Middlesbrough. Southampton hevdet at sanksjonen var uforholdsmessig, men utvalget mente at spionasjen var en «utpønsket og målrettet plan fra øverste nivå, for å oppnå et konkurransefortrinn». Eckert under behandlingen av saken medga at han hadde autorisert den ulovlige observasjonen av motstanderlagets trening, som utgjorde et «alvorlig brudd på turneringens integritet». Southampton må starte neste sesong med fire minuspoeng.

