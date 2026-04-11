Rettsak om drapet på Athena Strand: Budbilsjåfør erkjenner skyld

Rettssaken mot Tanner Horner for drapet på syv år gamle Athena Strand i Dallas, Texas, har startet. Horner, en FedEx-budbilsjåfør, har erkjent seg skyldig, men forsvarer seg med psykiske problemer for å unngå dødsstraff.

Drap et på syv år gamle Athena Strand i Dallas, Texas , i november 2022, ruller nå for retten, nesten tre år etter den tragiske hendelsen. Tanner Horner , en FedEx-budbilsjåfør, skulle levere en julegave til Athena, som bestod av Barbie-dukker. Men Athena fikk aldri dukkene. Etter at hun forsvant, ble en omfattende leteaksjon satt i gang, med rundt 300 frivillige. Athena ble funnet drept 2. desember 2022, etter at Horner hadde avslørt hvor han dumpet henne.

Rettssaken åpnet med at Horner erklærte seg skyldig i å ha kvalt og drept jenta, noe som potensielt kan føre til dødsstraff eller livstid i fengsel uten prøveløslatelse. Aktoratet argumenterer sterkt for dødsstraff, og peker på Horners mange løgner og endrede forklaringer. En rekke beviser, inkludert video- og lydopptak fra budbilen, presenteres for juryen, og beskrives som svært sterke og urovekkende. \Rettsaken avslører en kompleks historie preget av Horners mange forsøk på å dekke over sine handlinger. Aktoratet fremhever at Horners forklaring om at han ved et uhell rygget på Athena, er en ren løgn. De viser til opptak fra budbilen der Horner truer Athena med å skade henne dersom hun skriker. Bevisene tyder på at Horner kidnappet Athena med hensikt å drepe henne, og at hun kjempet imot. Politiet fant DNA fra Horner under Athenas negler, noe som antyder en seksuell aggresjon. Bevisene som legges frem er sterke og detaljerte, og aktoratet advarer juryen om at materialet kan være vanskelig å fordøye. Det er en historie om vold, løgn og et barn som kjempet for livet sitt. Juryen må nå veie bevisene og avgjøre Horners straff.\Forsvaret, på sin side, legger vekt på Horners mentale helse og prøver å argumentere for en livstidsdom i stedet for dødsstraff. De hevder at Horner har en skadet hjerne, og at hans mor drakk under svangerskapet. De peker også på at han har autisme og har vært utsatt for bly, i tillegg til å slite med psykiske lidelser. Horner har også påstått at en annen personlighet, kalt Zero, er ansvarlig for drapet. Forsvarer Thompson understreker at Horner har tatt ansvar for handlingene sine ved å erkjenne skyld. Denne strategien er ment å redusere straffen, selv om bevisene virker overveldende mot Horner. Det er en kamp mellom aktoratets krav om rettferdighet for Athena og forsvarets forsøk på å redde Horner fra den strengeste straffen





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drap Rettsak Athena Strand Tanner Horner Texas

United States Latest News, United States Headlines

