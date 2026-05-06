Rettslige tvister og profesjonelle brudd i offentligheten

En omfattende gjennomgang av debatten rundt elektronisk overvåking av voldsutøvere samt historien om Iselin Guttormsens avgang fra Eccentric People.

Det har i den senere tid vært et økt fokus på hvordan det norske rettssystemet håndterer beskyttelse av fornærmede i alvorlige voldssaker. Bruken av elektronisk kontroll, spesielt det som kalles omvendt voldsalarm, har sett en betydelig økning i implementeringen.

I løpet av de siste to årene har dette verktøyet blitt tatt i bruk i stor skala, der totalt 546 voldsutøvere har blitt pålagt fotlenke for å sikre at de ikke nærmer seg ofrene sine. Dette systemet fungerer ved at alarmen utløses dersom den dømte bryter en definert geografisk sone rundt den fornærmede, noe som gir en form for trygghet som tidligere var svært vanskelig å oppnå uten konstant fysisk overvåking eller innesperring.

Erfaringene viser at dette tiltaket har fungert etter hensikten for mange, men det er fremdeles kritiske hull i sikkerhetsnettet. En av de største utfordringene med denne teknologien er at en fotlenke kun kan forhindre fysisk tilstedeværelse. Den er fullstendig maktesløs mot digital kontakt. Dette er et sentralt og problematisk punkt i saken til Marius Høiby, hvor det påpekes at risikoen for kontakt via sosiale medier, telefonsamtaler eller gjennom felles bekjente fortsatt er til stede.

Det er en utbredt bekymring blant fagfolk og påtalemyndighet for at et fortsatt forhold, selv om det kun foregår digitalt, kan eskalere og i verste fall lede til nye voldsepisoder. Høiby har selv innrømmet straffskyld for tidligere vold mot den fornærmede, noe som understreker hvorfor slike inngripende tiltak blir vurdert som nødvendige av retten for å ivareta sikkerheten til offeret.

På den andre siden av den juridiske debatten finner vi forsvarsadvokat René Ibsen, som har uttrykt sterk frustrasjon over rettens vurderinger i saken. Ibsen stiller kritiske spørsmål ved forholdsmessigheten i fengslingen av hans klient. Han argumenterer for at det fremstår som urimelig at en person skal sitte innesperret i et helt år bare fordi det eksisterer en teoretisk mulighet for at vedkommende kan sende en SMS til en annen person.

For Ibsen er dette en merkelig juridisk vurdering, da han mener at man legger forholdsmessighetsvurderingen ut fra hva som er teknisk mulig å gjøre, snarere enn hva som er faktisk nødvendig og rimelig i det spesifikke tilfellet. Dette reiser en viktig prinsippdiskusjon om balansen mellom individets frihet og samfunnets behov for beskyttelse. Samtidig som vi ser disse tunge rettslige prosessene, utspiller det seg en helt annen type brudd i den norske kjendisverdenen.

Etter nesten sju år i byrået Eccentric People, har influenser og podkast-programleder Iselin Guttormsen nå avsluttet sitt profesjonelle samarbeid med kjendismanager David Eriksen. Dette markerer slutten på et kapittel som har vært preget av høy energi, latter og gjensidig suksess. Guttormsen har vært en svært sentral skikkelse i byrået, og hun beskrives som personen som alltid tør å si det alle andre tenker, men som ingen andre tør å uttale høyt.

Samarbeidet har vært fruktbart for begge parter, men nå er tiden inne for nye veier. Avslutningen av samarbeidet ble kommunisert til offentligheten på en uvanlig åpen og humoristisk måte via Instagram. Byrået beskrev bruddet som en naturlig utvikling når man kommer til et veiskille i et profesjonelt forhold.

De brukte spøkefulle vendinger om at det er bedre å avslutte mens leken er god, enn å la det ende i noe negativt, og spøkte til og med med at de stoppet før det gikk i retning av partnervold. David Eriksen selv har bekreftet at det fortsatt er svært god stemning mellom partene, og at de skiller lag som gode venner etter å ha oppnådd alt de ønsket å oppnå sammen i løpet av de mange årene.

Iselin Guttormsen har på sin side reflektert over at arbeidslivet naturlig endrer seg over tid. Hun har uttrykt at det ikke ligger noen dypere dramatikk bak beslutningen om å forlate byrået, men at det i bunn og grunn handler om et ønske om å prøve noe nytt og kanskje stå på egne bein i en ny fase av karrieren. Dette viser hvordan profesjonelle relasjoner kan utvikle seg og avsluttes på en moden måte.

Kontrasten mellom de alvorlige diskusjonene om vold og fengsling på den ene siden, og den lette tonen rundt kjendisbruddet på den andre, gir et interessant innblikk i hvordan ulike konflikter og overganger håndteres i det offentlige rom i dagens Norge





