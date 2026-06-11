Rettssak i London: 19-åring fra Stavanger anklaget for drapsplanlegging

En ung mann fra Stavanger står i London for planlegging av drap på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Forsvar og aktor presenterer motstridende bilder av den tiltalte.

Rettsalen i London har blitt arenaen for et intenst juridisk drama der skjebnen til en 19 år gammel gutt fra Stavanger står på spill. Den unge mannen er tiltalt for en av de mest alvorlige forbrytelsene man kan planlegge: et drapsforsøk på oppdrag.

Saken har nå nådd et kritisk punkt der den tiltalte selv har fått anledning til å forklare seg for juryen. Det som utspiller seg i rettssal nummer 10 er ikke bare en juridisk gjennomgang av bevis, men en kamp om hvordan man skal tolke mennesket bak handlingene. For den unge mannen kan utfallet av denne saken bety en svært lang fengselsstraff i et fremmed land, noe som gjør situasjonen ekstremt presset.

Forsvarets strategi er å tegne et bilde av en sårbar ung mann som har vært fanget i en nedadgående spiral siden tidlig pubertet. Han begynte med ulovlige rusmidler allerede som 13-åring, og dette ble startskuddet for en rekke psykiske utfordringer. Det har kommet frem i retten at han har opplevd psykotiske episoder preget av paranoia og vrangforestillinger, inkludert en periode der han fryktet at hans egne foreldre ville ta livet av ham.

Hans historie er preget av mislykkede forsøk på behandling, blant annet et opphold i Sør-Rogaland som endte med bortvisning på grunn av rusbruk. Når han aksepterte oppdraget i England, var motivasjonen primært økonomisk for å finansiere sitt eget misbruk. Men ifølge den tiltalte var dette et valg basert på desperasjon, ikke ondskap.

Han hevder nå at han aldri hadde til hensikt å utføre drapet og beskriver en indre konflikt så sterk at han vurderte å skyte seg selv i foten for å skape en unnskyldning for å avbryte oppdraget. Han uttrykte en dyp redsel for Foxtrot-nettverket, en organisasjon kjent for å bruke brutal vold mot egne medlemmer eller samarbeidspartnere som svikter. Han fryktet for sitt eget liv og sikkerheten til sin familie dersom han trakk seg.

På den andre siden står aktor Alastair Richardson, som presenterer en diametralt motsatt versjon av hendelsesforløpet. Der forsvareren ser et offer for omstendighetene, ser aktoren en kaldblodig aktør som utførte instruksene sine med kirurgisk presisjon. Richardson har i rettssalen systematisk plukket fra hverandre den tiltaltes forklaringer. Han peker spesielt på det faktum at den unge mannen i lang tid fastholdt en usann historie om at han kun skulle overlevere våpen, ikke utføre et drap.

Aktor stiller kritiske spørsmål ved hvorfor den tiltalte ikke benyttet seg av de mange mulighetene han hadde til å trekke seg. Han kunne ha stoppet før han forlot Norge, eller han kunne ha varslet grensepolitiet i Manchester der han ble holdt tilbake i åtte timer. Et av de mest belastende bevisene som er trukket frem, er kjøpet av tre par gummihansker.

Aktor mener dette er et tydelig tegn på planlegging og en vilje til å skjule spor etter en forbrytelse, noe som ikke samsvarer med bildet av en redd gutt som ønsket å slippe unna. Et sentralt punkt i saken er forholdet mellom den tiltaltes mentale helse og hans strafferettslige ansvar.

Det er oppnådd enighet mellom aktoratet og forsvarerne om at hans psykiske tilstand på tidspunktet for reisen til England ikke var så alvorlig at han manglet evnen til å forstå sine handlinger eller forme et forsett. Dette betyr at han kan holdes strafferettslig ansvarlig for sine valg. Den tiltalte beskriver nå, etter 15 måneder i engelsk fengsel, at han er rusfri og mentalt på et helt annet sted enn da han ble pågrepet på hotellrommet i Huddersfield.

Han innrømmet at han i starten ikke forsto alvoret i situasjonen og håpet på utvisning fremfor fengsling. Kontrasten mellom de to fremstillingene er total. På den ene siden har vi bildet av en syk og redd gutt som ble manipulert av et kriminelt nettverk, og på den andre siden bildet av en person som handlet målrettet under ledelse av den såkalte Agent 47.

Juryen på 12 personer sitter nå med oppgaven å avgjøre hvilken av disse versjonene som er den sanne. Spørsmålet er om den systematiske gjennomføringen av oppdragets faser tyder på en fast besluttsomhet om å drepe, eller om det var en desperat handling fra en person som følte seg fanget i et nett av trusler og avhengighet. Saken belyser de mørke sidene ved internasjonal organisert kriminalitet og hvordan unge, sårbare mennesker kan bli rekruttert til livsfarlige oppdrag





StvAftenblad / 🏆 30. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Foxtrot-Nettverket Drapsplanlegging London Stavanger Rettssak

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Go-Ahead gir seg i NorgeDet britiske togselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge, melder Stavanger Aftenblad.

Read more »

Stavanger skal ikke tilbake, vi skal videreNeste kapittel for oljå skrives ikke uten mennesker. Men det skrives i stadig større grad med teknologi.

Read more »

Historisk rettssak mot gjengkriminelleDe foregår et viktig nybrottsarbeid i Oslo Tingrett. Utfallet kan være viktig i kampen mot gjengene.

Read more »

Debatt: Det nye sjukehuset i Stavanger - strukturelle feil og omsorgsavviklingerEn debattinnlegg som beskriver hvordan det nye sjukehuset i Stavanger har blitt kritisert for strukturelle feil og omsorgsavviklinger i barselomsorg, fødsel og barsel.

Read more »