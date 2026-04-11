Rettssak om drapet på Athena Strand: Budbilsjåfør erkjente skyld

Tre år etter drapet på syv år gamle Athena Strand i Dallas, Texas, går saken for retten. Budbilsjåfør Tanner Horner har erkjent skyld, men aktoratet krever dødsstraff. Rettssaken avslører brutale detaljer og Horners nett av løgner.

Drap et på syv år gamle Athena Strand i Dallas, Texas , i slutten av november 2022, rystet lokalsamfunnet og har nå funnet veien til rettssalen tre år senere. Tanner Horner , en FedEx-budbilsjåfør, skulle levere en julegave – Barbie-dukker – til Athena, bestilt av foreldrene. Men dukken kom aldri frem. Etter at Athena ble meldt savnet, satte politiet i gang en omfattende leteaksjon med rundt 300 frivillige. Tre dager etter forsvinningen, ble Athena funnet drept.

Horner, som først påsto at han hadde påkjørt henne ved et uhell, erkjente senere skyld for drapet. Han førte politiet til stedet der han dumpet liket.\Rettssaken, som startet torsdag, åpnet med at Horner erklærte seg skyldig i å ha kvalt og drept Athena. Aktoratet krever dødsstraff, mens forsvaret argumenterer for livstid i fengsel uten prøveløslatelse, og henviser til Horners mentale helse. Politiadvokat James Stainton beskrev Horners forklaringer som et «nett av løgner», og fremhevet at det eneste sannferdige Horner har sagt, er at han drepte Athena. Aktoratet presenterte bevis, inkludert video- og lydopptak fra budbilen, som skal vise at Horner kidnappet Athena med hensikt å drepe henne. Stainton fortalte juryen om forferdelige detaljer om hvordan Athena kjempet imot. Politiet fant også Horners DNA under Athenas negler, og antydet seksuelle overgrep. Forsvaret, ved Lindsay Thompson, fremhevet Horners psykiske helse, inkludert påstått prenatal påvirkning, autisme, og eksponering for bly, i et forsøk på å redusere straffen.\Rettssaken er preget av sterke følelser og brutale detaljer. Aktoratet fremhever at Horner sa til Athena: «Ikke skrik, ellers skader jeg deg», og gjentok dette flere ganger, og at hun kjempet imot sin overmann. Forsvaret påpeker at Horner har erkjent skyld og at det bør tas hensyn til hans psykiske tilstand. Bevisene som presenteres, inkluderer video- og lydopptak fra budbilen, som beskrives som grafiske og forferdelige. Retten må nå avgjøre om Horner skal dømmes til døden eller livstid i fengsel basert på bevisene og Horners mentale tilstand. Saken har fått stor oppmerksomhet i amerikanske medier, og detaljene som kommer frem i retten, gir et innblikk i en tragisk hendelse som har etterlatt et dypt arr i lokalsamfunnet





