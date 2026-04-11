Rettssak om drapet på Athena Strand: FedEx-sjåfør erkjenner skyld

Tanner Horner, en FedEx-sjåfør, har erkjent seg skyldig i å ha drept syv år gamle Athena Strand i Texas. Rettssaken avdekker detaljer om drapet og Horners motiver, med aktoratet som krever dødsstraff og forsvaret som argumenterer for livstid i fengsel.

Drap et på syv år gamle Athena Strand i Dallas, Texas i slutten av november 2022 har rystet lokalsamfunnet og amerikanske medier. Tanner Horner , en FedEx-budbilsjåfør, skulle levere en julegave – Barbie-dukker – bestilt av Athenas foreldre. Men Athena fikk aldri dukkene. Etter en massiv leteaksjon, hvor 300 frivillige deltok, ble Athena funnet drept tre dager etter at hun forsvant. Horner har nå erkjent seg skyldig i å ha kvalt og drept henne, og rettssaken er i full gang i Texas .

Aktoratet krever dødsstraff, mens forsvaret argumenterer for livstid i fengsel, og peker på Horners psykiske helse og vanskelige oppvekst. Horner har presentert en rekke motstridende forklaringer, og aktoratet beskriver ham som en løgner. Han hevdet først at han ved et uhell rygget på Athena, mens han nå erkjenner at han drepte henne. Video- og lydopptak fra budbilen, sammen med DNA-bevis funnet under Athenas negler, presenteres som sterke bevis for hans skyld. Retten vil høre detaljerte beskrivelser av hendelsen, noe som inkluderer lydopptak og detaljerte beskrivelser av hva som skjedde. Forsvarerne fremhever Horners komplekse bakgrunn, inkludert påstått prenatal alkoholpåvirkning, autisme, mentale lidelser og eksponering for bly. De argumenterer for at disse faktorene har påvirket hans handlinger og bør tas hensyn til i straffeutmålingen. Forsvarerne har fremhevet at Horner har tatt ansvar for sine handlinger ved å erkjenne skyld. Rettssaken forventes å avdekke mer informasjon om omstendighetene rundt drapet, inkludert Horners motiver og hans mentale tilstand. Det vil bli avgjort om han skal dømmes til døden eller livstid i fengsel uten prøveløslatelse





