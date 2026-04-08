Rettssak starter etter skjult kamera-overvåking av ansatte

En mann er tiltalt for å ha installert skjulte kameraer på arbeidsplassen og filmet ansatte uten samtykke. Rettssaken starter onsdag.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer. Handlingene skal ha funnet sted i perioden fra 16. januar til 27. november 2024. I desember 2024 ble mannen tiltalt for seksuelt krenkende atferd. Onsdag 8. april, over to år etter at forholdene først fant sted, starter rettssaken. Omfattende opptak.

I tiltalen står det at mannen uten samtykke installerte kameraer og jevnlig gjorde skjulte opptak av minst 107 ansatte mens de blant annet brukte toalettet. Det skal i etterkant ha blitt lagret minst 42 videoopptak og 395 bildefiler på ulike lagringsenheter, inkludert telefon, PC-er, harddisker og minnekort. Påtalemyndigheten har også varslet krav om inndragning av en rekke tekniske gjenstander, blant annet kameraer, PC-er, mobiltelefon og lagringsmedier. Mannen er tiltalt etter straffeloven § 298, som gjelder seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd uten samtykke. Ble oppdaget av renholder. VG omtalte saken første gang i 2024, da mannen ble siktet. Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Sopra Steria Skandinavia, Kristin Blix-Elton, opplyste da at det totalt ble funnet tre kameraer. Kameraene ble oppdaget på et handikaptoalett og et dametoalett. Det første funnet ble gjort av en renholdsarbeider som oppdaget et kamera i en såpedispenser. Den 28. november ble det gjennomført en politiaksjon etter funnet. Det ble også funnet og beslaglagt borrelåsoppheng for kamera på toalettene i de andre etasjene, samt i en garderobe i femte etasje, sier Blix-Elton. Reaksjoner blant ansatte. Blix-Elton fortalte også at saken har påvirket de ansatte ulikt: Våre medarbeidere reagerer veldig forskjellig. Noen er opprørte og trenger særlig oppfølging, mens andre har behov for en prat, sa hun. VG har vært i kontakt med mannens forsvarer, Petter Grannes, og politiadvokat Karianne Kybo Nesland, som begge opplyser at de ikke ønsker å kommentere saken før rettsforhandlingene starter onsdag.





