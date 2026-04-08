Rettssak starter etter skjult kameraovervåkning og seksuelle krenkelser

En mann er tiltalt for seksuelt krenkende atferd og skjult kameraovervåkning av minst 107 ansatte. Rettssaken starter onsdag, over to år etter at forholdene fant sted.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer Handlingene skal ha funnet sted i perioden fra 16. januar til 27. november 2024. I desember 2024 ble mannen tiltalt for seksuelt krenkende atferd . Onsdag 8. april, over to år etter at forholdene først fant sted, starter rettssaken. Tiltalen omfatter alvorlige anklager om skjult kamera overvåkning og seksuelle krenkelser, noe som har skapt stor oppsikt og bekymring.

Saken, som har sitt utspring i en rekke hendelser som fant sted i løpet av 2024, har nådd en kritisk fase med rettsforhandlingene som skal starte. Dette er en sak som berører mange, spesielt de som har vært direkte berørt av de påståtte handlingene, men også et bredere spekter av mennesker som er bekymret for personvern og sikkerhet på arbeidsplassen. Det er viktig å huske at dette er en rettssak og at mannen er å anse som uskyldig frem til det motsatte er bevist. Rettsforhandlingene vil gi en mulighet til å avdekke alle detaljene i saken, og sikre at rettferdighet blir ivaretatt.\Omfattende opptak I tiltalen står det at mannen uten samtykke installerte kameraene og jevnlig gjorde skjulte opptak av minst 107 ansatte mens de blant annet brukte toalettet. Det skal i etterkant ha blitt lagret minst 42 videoopptak og 395 bildefiler på ulike lagringsenheter, inkludert telefon, PC-er, harddisker og minnekort. Påtalemyndigheten har også varslet krav om inndragning av en rekke tekniske gjenstander, blant annet kameraer, PC-er, mobiltelefon og lagringsmedier. Mannen er tiltalt etter straffeloven § 298, som gjelder seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd uten samtykke. Disse påstandene er svært alvorlige og viser en bekymringsverdig mangel på respekt for personvern og retten til privatliv. Bruken av skjult kameraovervåkning, spesielt i så intime settinger som toaletter, er en krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter. Det store antallet ansatte som angivelig ble filmet, understreker alvorligheten av saken. Påtalemyndighetens krav om inndragning av tekniske gjenstander er et viktig skritt for å sikre at bevisene sikres og at slike handlinger ikke gjentas. Det er også viktig å merke seg at strafferammen for slike handlinger kan være streng, og at dommen vil avhenge av de spesifikke omstendighetene i saken.\Ble oppdaget av renholder VG omtalte saken første gang i 2024, da mannen ble siktet. Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Sopra Steria Skandinavia, Kristin Blix-Elton, opplyste da at det totalt ble funnet tre kameraer. Kameraene ble oppdaget på et handikaptoalett og et dametoalett. Det første funnet ble gjort av en renholdsarbeider som oppdaget et kamera i en såpedispenser. Den 28. november ble det gjennomført en politiaksjon etter funnet. – Det ble også funnet og beslaglagt borrelåsoppheng for kamera på toalettene i de andre etasjene, samt i en garderobe i femte etasje, sier Blix-Elton. Reaksjoner blant ansatte Blix-Elton fortalte også at saken har påvirket de ansatte ulikt: – Våre medarbeidere reagerer veldig forskjellig. Noen er opprørte og trenger særlig oppfølging, mens andre har behov for en prat, sa hun. VG har vært i kontakt med mannens forsvarer, Petter Grannes, og politiadvokat Karianne Kybo Nesland, som begge opplyser at de ikke ønsker å kommentere saken før rettsforhandlingene starter onsdag. Den pågående saken illustrerer viktigheten av å ha robuste sikkerhetsrutiner og tydelige retningslinjer for overvåkning på arbeidsplassen. Hendelsen har uten tvil skapt uro blant de ansatte, og det er viktig at selskapet tilbyr tilstrekkelig støtte og veiledning i denne vanskelige perioden. Saken understreker også behovet for åpenhet og åpen kommunikasjon for å sikre at ansatte føler seg trygge og ivaretatt. Videre er det viktig at rettssaken gjennomføres på en rettferdig og effektiv måte, og at alle involverte parter blir behandlet med respekt





