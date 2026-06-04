Revisjonsrapport avdekker alvorlig svikt i økonomistyringen under ski-VM

Kommunerevisjonen i Trondheim finner store mangler i kompetanse, kontroll og budsjettering under Granåsen-mesterskapet som førte til et underskudd på 43,8 millioner kroner.

Kommunerevisjon en i Trondheim la torsdag fram sine konklusjoner etter å ha undersøkt hva som lå til grunn for den økonomiske kollapsen i forbindelse med mesterskapet i Granåsen i fjor.

Mangel på kompetanse, økonomisk kontroll og realisme i budsjetteringen trekkes fram som tre hovedfunn i granskingen kommunen har utført. Undersøkelsene er gjort på oppdrag fra kontrollutvalget. Norges Skiforbund er største eier i VM-selskapet. President Tove Moe Dyrhaug understreker overfor NTB at hun ikke har rukket å lese den 100 sider lange rapporten, men sier hun er godt kjent med flere av punktene fra tidligere.

- Det vi har hørt i dag samsvarer med oppfatningen vi som majoritetseier har når det gjelder årsaker til underskuddet. Det som var en folkefest ble også en økonomisk fiasko, og det er avdekket vesentlige feil og mangler ved styring og struktur, sier Moe Dyrhaug til NTB. - Dette står i sterk kontrast til de rapportene og prognosene som VM-selskapet hele veien presenterte for oss eiere, legger hun til.

Trondheim kommunes revisjonsdirektør Per Olav Nilsen sa torsdag at konklusjonen i undersøkelsene som er gjennomført er at VM-selskapets interne økonomistyring og internkontroll sviktet. - Det ble ikke etablert et felles styringsverktøy for økonomioppfølging på tvers av de ulike seksjonene, og rapporteringen ble for overordnet. Dermed klarte man ikke å fange opp de største kostnadsavvikene underveis. Det ga et urealistisk bilde av den faktiske situasjonen, sa han også.

Videre er det konkludert med at VM-selskapet manglet spesifikk innkjøps- og forhandlingskompetanse samt tilstrekkelig kompetanse på å lede store, komplekse sportsarrangementer. Økonomiarbeidet i selskapet skal i tillegg ha vært underbemannet, og rapporten peker også på at avtaleverket mellom kommunen og selskapet var for utydelig. Skipresidenten opplyser at forbundet har delt relevante, tilgjengelige dokumenter med kommunerevisjonen - i tillegg til at sentrale personer i styret og ledelsen har blitt intervjuet. Også forbundet tar lærdom av økonomismellen.

- Noe av det viktigste vi har lært som eier, er behovet for tettere oppfølging med revisor i fremtidige prosjekter, slik at vi kan ha tillit til rutiner, systemer og tallgrunnlag. Et annet viktig forbedringspunkt vi som majoritetseier også har evaluert i etterkant, er uklarheter i avtaler, først og fremst med tanke på kostnadsansvar i anlegget i Granåsen. Dette ble også påpekt i presentasjonen av rapporten i dag, sier Moe Dyrhaug.

- Vi tar med oss dette for å sikre bedre gjennomføring av store mesterskap i fremtiden. I april ble det kjent at VM-selskapet til slutt gikk med 43,8 millioner kroner i minus. Det var nærmere sju millioner mer enn det man først trodde underskuddet ville bli. I forkant av VM var målet å gå 20 millioner kroner i pluss. Dermed endte det endelige avviket på over 60 millioner kroner





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