Revolusjonerende vernesko gir bedre fothelse og kutter klimagassutslipp

Sintefs nye Lightfoot‑vernesko kombinerer høy sikkerhet med ergonomisk komfort, reduserer belastning på hælen med over 6 prosent og kutter produksjonens CO₂‑avtrykk med 52 prosent.

Vernesko er en nødvendighet for mange i industri- og håndverksyrker, men tradisjonelle modeller har ofte tvunget brukerne til å velge mellom sikkerhet og komfort. Forskere ved Sintef har nå utviklet et helt nytt konsept, kalt Lightfoot, som snur opp‑ned på den vanlige produksjonsmetoden.

I stedet for å sprøyte inn en skumlignende mellomsåle og deretter legge en tykk spikerbeskyttelse på toppen, har de fjernet skumlaget helt og gjort skoen til et lekent skall. På bunnen av skallet er det plassert utskiftbare mellommåler i ulike mykhetsgrader, som kan tilpasses brukerens vektklasse og oppgave. Disse målene er opptil tre centimeter tykke på hælen, noe som bringer dem nærmere foten og gir betydelig bedre støtdemping.

Resultatet er en vernesko som reduserer kreftene som virker på hælen med over seks prosent - en forskjell som for en 80 kilograms arbeidstaker tilsvarer fem kilo mindre belastning per skritt, og som over en arbeidsdag kan utgjøre flere tonn mindre samlet belastning på kroppen. Prosjektet har også en sterk miljøprofil. Ved å avskaffe bruk av lær i overdelen og endre produksjonsprosessen har forskerne kuttet klimagassutslippene fra vernesko med 52 prosent.

Den nye produksjonslinjen gjør det mulig å erstatte det tradisjonelle, tykke tekstilmaterialet som beskytter mot spiker med en tynnere, men likevel robust beskyttelse som er integrert i sålen. Testresultater fra 20 000 målinger viser at Lightfoot‑skoene gir bedre fotstabilitet og en mer jevn belastningsfordeling enn et bredt utvalg av eksisterende modeller på markedet. To‑ti testpersoner har deltatt i laboratoriumstudier, mens offshore‑ og landbaserte arbeidere har brukt skoene i flere måneder i praksis.

Tilbakemeldingene er entusiastiske: mange rapporterer om mindre smerter i hofter, knær og rygg, og én bruker har kunnet kutte ut smertestillende medisiner for første gang på over ti år. Tore Christian B. Storholmen, seniorforsker og industridesigner i Sintef, forklarer at verneskoens rolle i forebygging av muskel‑ og skjelettplager er avgjørende.

"Vi har hatt en ambisjon om å lage en sko som gir bedre fothelse," sier Storholmen. "Ved å flytte de myke materialene nærmere foten og la brukeren velge såle etter egen vekt og arbeidsoppgave, får vi både økt sikkerhet og ergonomisk komfort. " Prosjektet viser at innovasjon i produksjonsmetoder kan levere både helse‑ og miljøgevinster, og legger grunnlaget for en ny standard i arbeidsfottøy som kan bety færre skader, mindre sykefravær og lavere kostnader for både arbeidsgivere og arbeidstakere





