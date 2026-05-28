Riksrevisjonen avdekker alvorlige IT-svakheter hos Nav - regnskap for 2025 kan ikke bekreftes

Riksrevisjonen har funnet vesentlige svakheter i Navs IT-systemer, spesielt knyttet til logging og tilgangskontroll. Dette gjør at de ikke kan si om årsregnskapet for 2025 er korrekt, en situasjon som berører stønader på 683 milliarder kroner.

Riksrevisjonen har i sin nyeste beretning avdekket alvorlige svakheter i Nav s IT-systemer, noe som gjør at de ikke kan bekrefte om årsregnskapet for 2025 er korrekt.

Svakhetene gjelder spesielt logging og kontroll av tilganger til databaser, og påvirker flere sentrale stønader under folketrygdloven. Disse stønadene utgjør hele 683 milliarder kroner av totalt 702,7 milliarder kroner i regnskapsførte tilskudd og stønader for 2025. Dette er en betydelig andel, og det understreker alvoret i situasjonen. Bakgrunnen for konklusjonen er den samme problemstillingen som førte til at Riksrevisjonen tok forbehold i revisjonen av Navs årsregnskapsoppstilling for 2024.

Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng (Ap) sier at funnene ikke er overraskende, og at årsaken er svakheter i logging og kontroll av tilganger til databaser som ble oppdaget allerede i fjor. Hun påpeker at Nav har fått tydelig beskjed om å prioritere god internkontroll slik at Riksrevisjonen kan gjennomføre sin kontroll av regnskapet. Departementet har fulgt opp dette i styringsdialogen og har satt i gang en ekstern gjennomgang av internkontrollen i Nav.

I tillegg har regjeringen nedsatt en ekspertgruppe som skal gjennomgå Navs oppgaver og organisering. Nav selv opplyser i en pressemelding at de gjennom 2025 har jobbet med å etablere rutiner som sikrer etterlevelse av økonomireglementet på dette området. Arbeidet med internkontroll fortsetter med full styrke i 2026. Videre understreker Nav at de, etter tilbakemeldingene fra Riksrevisjonen på regnskapet for både 2024 og 2025, har gjennomført omfattende kontroller og analyser av regnskapstallene uten å finne tegn til uregelmessigheter.

Det er likevel klart at svakhetene i IT-systemene må utbedres for å sikre fremtidig kontroll og tillit til Navs forvaltning av store offentlige midler. Situasjonen har også vakt politisk oppmerksomhet, og flere partier har etterlyst rask handling for å rette opp i systemene. Ekspertgruppen som er nedsatt, vil trolig komme med konkrete anbefalinger for hvordan Nav kan styrke sin internkontroll og organisering. Samtidig er det viktig at Navs ledelse viser handlekraft og sørger for at nødvendige tiltak iverksettes umiddelbart.

Riksrevisjonens kritikk er alvorlig, og den understreker nødvendigheten av å ha robuste kontrollsystemer i en etat som forvalter så store summer. Uten pålitelig regnskap kan det svekke tilliten til hele velferdsstaten. Derfor er det avgjørende at arbeidet med å utbedre svakhetene prioriteres høyt i tiden fremover





