Riksrevisjonen avdekker alvorlige svakheter i Forsvarsbyggs økonomistyring

Riksrevisjonen har funnet så store feil i Forsvarsbyggs økonomisystem at regnskapet for 2025 ikke kan revideres. Frp-leder Sylvi Listhaug kaller situasjonen sjokkerende og krever umiddelbar redegjørelse fra forsvarsministeren.

Riksrevisjonen har avdekket så alvorlige svakheter i Forsvarsbygg s økonomisystem at det er umulig å revidere regnskapet for 2025. Det kommer frem i en fersk rapport som har skapt sterke reaksjoner på Stortinget.

Frp-leder Sylvi Listhaug kaller situasjonen sjokkerende og mener det viser at forsvaret mangler helt grunnleggende økonomisk styring. - Det er rett og slett svært bekymringsfullt at forsvaret, som Norge skal bruke enorme summer på de neste årene for å bygge opp, ser ut til å fullstendig mangle økonomisk styring, sier Listhaug til NTB. Hun peker på at det er snakk om brudd på lover og flere vesentlige økonomiske avvik.

Listhaug krever at forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) umiddelbart kommer til Stortinget for å redegjøre for situasjonen. Hun mener det ikke er nok med løfter om forbedring, og at saken må følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen. - Hadde dette vært en privat bedrift, hadde det fått alvorlige konsekvenser, sier hun. Forsvarsbygg har respondert på kritikken.

Konstituert direktør Camilla Mathiesen sier at mange tiltak allerede er igangsatt, og at hun nå iverksetter ytterligere tiltak for å sikre god styring og kontroll. - Vi jobber målrettet for å gjenopprette tillit, sier Mathiesen. Økonomi- og virksomhetsstyringen skal underlegges en midlertidig økonomidirektør som får ansvaret for å lede arbeidet med oppfølging av revisjonene. Det er uklart hvor lenge denne midlertidige ordningen vil vare, men Mathiesen understreker at det haster med å få på plass bedre rutiner.

Forsvarsbygg har tidligere vært kritisert for svak internkontroll, og denne rapporten forsterker inntrykket av en organisasjon med store utfordringer. Bakgrunnen for Riksrevisjonens funn er en gjennomgang av økonomisystemet i Forsvarsbygg, som forvalter store deler av Forsvarets eiendommer og infrastruktur. Ifølge rapporten er det mangler i systemene for budsjettering, regnskapsføring og rapportering. Dette gjør det umulig å få en pålitelig oversikt over hvordan pengene brukes.

Samtidig står Norge overfor en historisk opprustning av forsvaret, med store investeringer i nye våpensystemer, baser og materiell. Listhaug advarer mot at økonomirotet kan få alvorlige konsekvenser for beredskapen. - Hvis vi ikke har kontroll på pengene, kan vi heller ikke stole på at forsvaret får det de trenger, sier hun. Flere politikere har også reagert, og saken vil bli debattert i Stortinget i juni.

Ifølge Stortingets kalender skal forsvarsminister Sandvik redegjøre i nasjonalforsamlingen 15. juni. Det forventes tøffe spørsmål om hva regjeringen vil gjøre for å rette opp i situasjonen. Riksrevisjonens rapport er et alvorlig varsel om at styringen av en av statens viktigste etater ikke er god nok. For å sikre at milliardene som bevilges til forsvar blir brukt effektivt, er det avgjørende at økonomisystemene fungerer.

Situasjonen i Forsvarsbygg viser at det haster med å få på plass bedre kontrollmekanismer og en mer transparent rapportering. Listhaug og flere andre politikere har etterlyst en uavhengig gransking av hele etaten. - Vi må til bunns i saken. Det holder ikke å komme med løfter om forbedring, sier Listhaug.

Samtidig påpeker hun at ansvaret ligger hos regjeringen og forsvarsministeren. - Sandvik må forklare seg om hvordan dette har fått skje, og hva han vil gjøre for å gjenopprette tilliten, sier hun. Saken vil trolig bli en viktig politisk sak i tiden fremover, og flere partier har allerede varslet at de vil be om en redegjørelse i kontrollkomiteen





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