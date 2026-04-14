Riksrevisjonen kritiserer helsetilbudet for barn og unge med psykiske lidelser

Riksrevisjonen avdekker kritikkverdige forhold i helsetilbudet for barn og unge med psykiske plager. Ventetider og tilgangen på hjelp varierer avhengig av bosted.

Lytt til saken – Bosted avgjør hvilket tilbud de får. Rapporten konstaterer at det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har sørget for at barn og unge med psykiske plager og lidelser får den hjelpen de trenger. Riksrevisjonen har igjen rettet søkelyset mot helsetilbudet til denne sårbare gruppen, og denne gangen er det Helse- og omsorgsdepartementets ansvar som granskes. Kritikken er alvorlig, og rapporten peker på manglende tiltak og en uakseptabel situasjon for mange. Det er vesentlig å huske på at kritikkverdig er det nest høyeste kritikknivået som brukes.

Riksrevisjonen har undersøkt om barn og unge med psykiske plager og lidelser får nødvendige tjenester fra kommunene og spesialisthelsetjenesten. Undersøkelsen er en oppfølging av tidligere rapporter, inkludert en fra juni 2021, der kommunene fikk kritikk for manglende tilbud innen psykisk helse. Denne gangen fokuseres det på departementets rolle i å sikre at tilbudene er gode nok og tilgjengelige for de som trenger dem. Resultatene er bekymringsfulle, og rapporten viser at det fortsatt er store utfordringer i systemet.

Mange med psykiske lidelser opplever lang ventetid før de får helsehjelp, og dette er et alvorlig problem. I tillegg viser rapporten at tilgangen til hjelp varierer betydelig avhengig av hvor man bor. Dette er en uakseptabel situasjon som Riksrevisjonen setter fokus på. Den lange ventetiden og de ulike tilbudene basert på bosted er spesielt skadelig for barn og unge som allerede er i en sårbar situasjon. De trenger rask og effektiv hjelp for å kunne takle sine utfordringer på en god måte. Ulikhetene i tilbudene fører til at noen barn og unge får den hjelpen de trenger, mens andre blir stående uten støtte i lange perioder. Dette kan ha store konsekvenser for deres helse og utvikling.

Riksrevisjonen konkluderte med «alvorlig» i tidligere undersøkelser, som er det nest høyeste kritikknivået. Dette viser alvoret i situasjonen og behovet for umiddelbare tiltak. I Stortingets behandling av rapporten har kontroll- og konstitusjonskomiteen bedt Riksrevisjonen om å følge utviklingen av det psykiske helsetilbudet tett, spesielt for barn og unge. Dette understreker viktigheten av å prioritere denne gruppen og sikre at de får den støtten de trenger. Ettersom flere departementer har ansvar for virkemidler rettet mot barn og unge med psykiske plager og lidelser, er tirsdagens rapport begrenset til helse- og omsorgstjenester. Dette gjør at rapporten faller inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde.

Rapporten gir en klar pekepinn på områder som krever forbedring. Det er avgjørende at departementet tar tak i de problemene som er avdekket og sørger for at tilbudet bedres for de som trenger det mest. Riksrevisjonens rapport fungerer som en viktig påminnelse om at det fortsatt er en lang vei å gå for å sikre et rettferdig og effektivt helsetilbud for barn og unge med psykiske plager og lidelser. En av de store utfordringene er å redusere ventetidene og utjevne forskjellene i tilbud basert på bosted. Dette krever en koordinert innsats fra ulike aktører i helsesektoren. Det er viktig å investere i forebyggende tiltak og tidlig intervensjon for å hindre at problemene forverres. Samtidig må det sikres tilstrekkelig ressurser til spesialisthelsetjenesten for å kunne tilby kvalifisert hjelp til de som trenger det.

Rapporten understreker behovet for å styrke samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten for å sikre en sømløs overgang for pasientene. Dette vil bidra til å forhindre at pasienter faller mellom stolene og får den hjelpen de trenger. Det er også viktig å involvere barn og unges perspektiver i utformingen av helsetjenestene. De bør ha mulighet til å medvirke i beslutninger som angår dem, og deres stemmer må høres. For å lykkes med å forbedre helsetilbudet til barn og unge med psykiske plager og lidelser, er det nødvendig med en helhetlig tilnærming. Dette innebærer å ta hensyn til både fysisk og psykisk helse, samt sosiale og miljømessige faktorer. Det er viktig å skape et trygt og støttende miljø for barn og unge, der de føler seg sett, hørt og ivaretatt. Dette kan bidra til å redusere stigma knyttet til psykiske helseproblemer og oppmuntre barn og unge til å søke hjelp når de trenger det.

I tillegg til å sikre tilstrekkelig ressurser, er det viktig å satse på kompetanseheving blant helsepersonell. De trenger oppdatert kunnskap og ferdigheter for å kunne gi best mulig hjelp. Samarbeid med pårørende er også viktig for å sikre at barn og unge får den støtten de trenger. Pårørende kan spille en viktig rolle i å støtte barn og unge gjennom vanskelige perioder. En systematisk oppfølging av Riksrevisjonens anbefalinger er avgjørende for å sikre varige forbedringer i helsetilbudet til barn og unge med psykiske plager og lidelser. Dette vil bidra til å gi disse sårbare gruppene en bedre fremtid.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Telenor-striden: Ikke flertall for å presse regjeringenNeste steg kan bli at Stortinget pålegger Riksrevisjonen til å gjøre den jobben.

Read more »

Telenor-striden: Ikke flertall for å presse regjeringenNeste steg kan bli at Stortinget pålegger Riksrevisjonen til å gjøre den jobben.

Read more »

Stortinget vil sende Telenor-saken til RiksrevisjonenStortingspolitikere ønsker at Riksrevisjonen skal granske eierdialogen mellom regjeringen og Telenor i Myanmar-saken, etter at regjeringen nektet å utlevere dokumenter. Frp tar initiativ til å sende saken til Riksrevisjonen.

Read more »

Telenor-striden: Ikke flertall for å presse regjeringenNeste steg kan bli at Stortinget pålegger Riksrevisjonen til å gjøre den jobben.

Read more »

Telenor-striden: Ikke flertall for å presse regjeringenNeste steg kan bli at Stortinget pålegger Riksrevisjonen til å gjøre den jobben.

Read more »

Telenor-striden: Ikke flertall for å presse regjeringenNeste steg kan bli at Stortinget pålegger Riksrevisjonen til å gjøre den jobben.

Read more »