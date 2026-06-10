Riksrevisjonen kritiserer manglende effektivisering i offentlig sektor

Riksrevisjonen har gransket myndighetenes arbeid med ressursbruk og finner det overordnet ikke tilfredsstillende. Det mangler incentiver for sparing og klare prioriteringer fra regjeringen, noe som kan påvirke evnen til å møte store framtidige utgifter.

Riksrevisjonen har gjennomført en granskning av myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i den offentlige sektoren, og konkluderer med at det overordnede resultatet er ikke tilfredsstillende.

Dette er den mildeste formen for kritikk fra kontrollorganet, som peker på både mangler og forbedringspunkter i virkemidlene som skal sikre effektiv bruk av ressurser. Ifølge Riksrevisjonen er det for lite fokus på potensielle kutt, og nesten to tredjedeler av statlige virksomheter slår fast at de i liten grad har incentiver til å fremme forslag om sparing og budsjettsnitt i prosessen rundt statsbudsjettene.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen understreker at dette er et alvorlig problem i lys av de kommende store utgiftene til helse, pensjon og forsvar. Han påpeker samtidig at mange virksomhetene driver med effektiviseringsarbeid, men at det mangler en tydelig overordnet strategi og prioriteringer fra regjeringen. Riksrevisjonen anbefaler derfor at Finansdepartementet sørger for tidlige og klare føringer i budsjettarbeidet, slik at pengene blir brukt der de har størst effekt.

Det er også et økonomisk handlingsproblem: flere virksomheter unngår større effektiviseringstiltak fordi de har for lite finansielt spillerom på kort sikt. Riksrevisjonen mener regjeringen må bedre utnytte eksisterende finansieringsordninger for å gjøre statlige virksomheter bedre i stand til å gjennomføre digitaliserings- og effektiviseringstiltak.

Den langsiktige utfordringen er betydelig: Fra rundt 2030 vil ubalansen mellom veksten i inntekter og utgifter i statsbudsjettene øke, og for hvert år etter dette vil staten mangle syv milliarder kroner mer for å dekke gapet, ifølge Perspektivmeldingen fra 2024. Dette stiller store krav til prioriteringer, og effektivisering i offentlig sektor kan øke handlingsrommet og redusere behovet for kutt fremover - men kun hånd de realiseres og stilles til disposisjon i budsjettarbeidet.

Finansdepartementet harvarslet et vendepunkt for norske statsfinanser tidlig på 2030-tallet, der en lang periode med økende inndekningsbehov ventes. Riksrevisjonens kritikk handler dermed ikke bare om dagens mangler, men om et system som ikke er tilpasset de store demografiske og finansielle utfordringene som ligger foran oss





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Riksrevisjonen Offentlig Sektor Effektivisering Statsbudsjett Prioriteringer

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