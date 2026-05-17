Rikstunnelen: En kontroversiell investering eller en nødvendighet?

Rikstunnelen er et kontroversielt prosjekt i Oslo, med en prislapp som har økt dramatisk over tid. Det finnes alternativer til ny Rikstunnel, men de utredes ikke i den ferske rapporten til Jernbanedirektoratet. Det største problemet for Rikstunnelen er at samfunnsnytten er så svak, og prosjektet er ekstremt komplisert. Men er det verdt å investere 67 milliarder kroner for en bedre kollektivtransport?

Rikstunnelen kan fort bli det nye Regjeringskvartalet eller den nye Follotunnelen: Et svart hull i Oslo som man kan kaste skattepenger i. Det finnes alternativer til ny Rikstunnel.

Et av dem er at flere tog stopper på Oslo S og at passasjerene bytter der, skriver Kjetil Gillesvik i tankesmien Initiativ Vest. Rikstunnelen "Dersom vi skal nå nullvekstmålet og samtidig opprettholde mobiliteten til befolkningen, må vi øke kapasiteten betydelig mer mot 2050. Derfor anbefaler vi ny rikstunnel," uttalte fagdirektør Jan Georg Geiner i Jernbanedirektoratet Geiner advarer også om konsekvensene av ikke å gjøre noe.

Uten ny tunnel kan deler av trafikken måtte flyttes over på buss, noe som er stikk i strid med det politiske målet om å flytte mer trafikk over på jernbane. De fleste er enige om at kapasiteten i dagens Oslotunnel er sprengt og at en ekstra tunnel ville vært et gode. Spørsmålet er bare: Til hvilken pris? Da Stortinget sommeren 2017 vedtok Nasjonal transportplan (NTP), ble tunnelen prissatt til 17,5 milliarder kroner.

Ni år senere har den steget til 67 milliarder, og vi er fortsatt i en tidlig fase. Som erfaringene fra jernbanesektoren har vist oss - den prisen kan fort bli mye høyere. Mest kjent er kanskje Follobanen, som skulle koste 11 milliarder kroner, men endte på nærmere 40 milliarder. Dermed blir det store spørsmålet: Finnes det en øvre grense for hva Rikstunnelen kan koste?

Eller er prosjektet så viktig at det må gjennomføres, koste hva det koste vil?at Jernbanedirektorat anbefaler å bruke 67 milliarder kroner på Rikstunnelen. Imidlertid halter begrunnelsen. I rapporten skriver de blant annet at det er "vanskelig å gi en samlet entydig anbefaling om hvorvidt man bør bygge ny Rikstunnel basert på disse analysene". Det kanskje største problemet for Rikstunnelen er at samfunnsnytten er så svak (-17 milliarder kroner).

Prosjektet er i tillegg ekstremt komplisert, og store områder i Oslo sentrum må graves opp. Rikstunnelen kan dermed fort bli det nye Regjeringskvartalet eller den nye Follotunnelen: Et svart hull i Oslo som man kan kaste skattepenger i. Derfor er det vanskelig å forstå at alternativer til å bygge en ny Rikstunnel ikke utredes i den ferske rapporten til Jernbanedirektoratet. For alternativene finnes.

Et av dem er at flere tog stopper på Oslo S og at passasjerene bytter der. Det gir fullere tog og dermed bedre utnyttelse av den knappe kapasiteten i dagens Oslotunnel. Så forstår også jeg jernbanebyråkratene argument om at en slik løsning er "markedsmessig uheldig" og vil føre til "uakseptabel passasjertrengsel på plattformene". Men hvis man kan spare 67 milliarder kroner, er dette kanskje noe man kan man leve med?

Og er det så farlig om noen flere passasjerreiser skjer med buss fremfor med tog? Dessuten må det jo ikke gå tog hvert 10. minutt fra villastrøkene i Oslo vest inn til sentralbanestasjonen. Dagens situasjon med tog hvert kvarter er heller ikke så verst.





