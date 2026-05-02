Rino (58) kjemper for å komme tilbake til hverdagen etter alvorlig ulykke

Etter en ulykke som førte til tap av følelse i bena, kjemper Rino Haugen (58) for å komme tilbake til et aktivt liv. Han deler sin historie om motgang, positivitet og takknemlighet under rehabiliteringen på Sunnaas sykehus.

Rino Haugen (58) opplever en utfordrende periode etter en ulykke på Valentinsdagen. Han mistet følelsen i bena etter å ha falt fremover under en middag hos venner, og pådro seg et alvorlig ryggbrudd.

Etter en åtte timers operasjon på Kalnes sykehus, er han nå ved Sunnaas sykehus for rehabilitering. Rino er kjent i Fredrikstad som tidligere kokk og gjennom mange år som driver av supporterbutikken Aristokraten for FFK. Han beskriver situasjonen med bemerkelsesverdig positivitet, selv om han er realistisk om muligheten for å gå igjen. Ulykken skjedde da Rino hostet og mistet balansen, noe som resulterte i et brudd høyt oppe i ryggen.

Han har nå kun følelse fra brystet og oppover. Etter operasjonen opplevde han også komplikasjoner på Ullevål sykehus, hvor han ble alvorlig syk med høy feber og nyresvikt. Kjæresten Åsa ble til og med bedt om å ta farvel. Takket være rask og dyktig medisinsk behandling kom han seg gjennom også denne krisen.

Rino understreker viktigheten av å være positiv, og trekker frem en parallell til Karsten Warholm sin trener: 'Hadde det nyttet å være negativ, så skulle jeg vært det. Men det hjelper ikke en dritt.

' Han er takknemlig for støtten fra Åsa og andre, og fokuserer nå på å styrke armene og bedre bevegelsen under rehabiliteringen på Sunnaas. Rino reflekterer over hendelsen og har fått et nytt syn på livet. Han oppfordrer andre til å gripe dagen og ikke utsette ting. Selv om fremtiden kan innebære et liv i en tilpasset leilighet, er han fast bestemt på å leve et så godt liv som mulig og ikke gi opp håpet.

Han er takknemlig for besøk og fokuserer på det positive, selv om han savner å kunne nyte maten han er utdannet kokk til å lage. En Spleis er startet opp for å hjelpe Rino med den bistanden han trenger i tiden fremover. Han beskriver bildene på veggen på Sunnaas som sin 'Hall of fame', og ser tilbake på et aktivt liv med engasjement i både matlaging og supportervirksomhet





