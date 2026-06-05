Riquelme lover Haaland og betaler medlemmer hvis ikke

Presidentkandidat Enrique Riquelme i Real Madrid lover å hente Erling Braut Haaland til klubben og tilbyr personlig å dekke medlemskontingentene hvis det ikke skjer. Mens nåværende president Florentino Pérez lover et stort bud på en ukjent spiller, mener eksperten at Riquelmes løfter minner om Pérez sin gamle valgkamp. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haalands prestasjoner gjør ham automatisk attraktiv.

I Madrids presidentvalg har kandidat Enrique Riquelme slåttDashboardet med å love å hente Erling Braut Haaland til Real Madrid dersom han velges. Riquelme har flere ganger under valgkampen nevnt Haaland som et viktig trekkplaster, og han hevder å ha en notarialbekreftet garanti for at Haaland vil komme til klubben.

Han tilbyr også personlig å betale medlemskontingenten til alle 100.000 Real-medlemmer om han ikke klarer å realisere overgangen, noe som vil koste ham 15 millioner euro. Mens nåværende president Florentino Pérez lover et eventuelt bud på 1,6 milliarder kroner på en ukjent spiller, følger fotballexperten Petter Veland utviklingen tettere. Han mener Riquelmes løfter minner om Pérez sin valgkamp for 26 år siden, da Pérez lovet å signere Luis Figo.

Forskjellen er at Pérez hadde en skriftlig avtale med folk rundt Figo, mens Riquelme ikke synes å ha noen slik avtale på plass, ifølge Veland. Han påpeker at Riquelme unngår å sette en tidsfrist for når Haaland skal signeres, noe som kan gi ham ryggen fri om valget. Landslagssjef Ståle Solbakken har ikke fått med seg at Haaland ble nevnt i presidentkampen før han møtte pressen, men han understreker at Haalands prestasjoner gjør ham attraktiv for alle klubber. Presidentvalget i Real Madrid avgjøres søndag





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