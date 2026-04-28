Rivian-sjefen fikk enorm lønnspakke – nesten 403 millioner dollar

Rivian Automotives administrerende direktør, RJ Scaringe, mottok en samlet kompensasjon på hele 403 millioner dollar i fjor. Dette er en betydelig sum, omtrent 13 ganger høyere enn kompensasjonen til den nest best betalte toppsjefen i den amerikanske bilindustrien.

For sammenligning tjente Ford-sjef Jim Farley 27,5 millioner dollar, mens General Motors-sjef Mary Barra mottok 29,9 millioner dollar. Scaringes kompensasjonspakke var i stor grad aksjebasert, en avtale som ble godkjent av Rivians styre i fjor. Av de 403 millionene dollar, utgjorde aksjeopsjoner hele 373 millioner dollar, mens aksjetildelinger sto for 26,6 millioner dollar. Hans faste lønn og bonus beløp seg til henholdsvis 1,1 millioner dollar og én million dollar.

Financial Times rapporterer at Rivian-styret i november godkjente en potensiell kompensasjonspakke verdt opptil 4,6 milliarder dollar for Scaringe over de neste ti årene. Denne pakken er betinget av at han oppnår en rekke ambisiøse mål knyttet til aksjekurs og finansielle resultater. Styret understreket at pakken er «fullt ut risikobasert», og at aksjene kun vil bli frigjort etter betydelige forbedringer i aksjekursen, driftsresultatet og kontantstrømmen.

Ifølge styrets vedtak vil full utnyttelse av opsjonene reflektere en økning i aksjonærverdien på nærmere 153 milliarder dollar, målt opp mot dagens markedsverdi. Det er verdt å merke seg at disse målene er lavere enn i en tidligere avtale fra 2021, som ble kansellert fordi forventningene til aksjekursen ble ansett som urealistiske og ikke ga tilstrekkelige insentiver for toppsjefen.

Rivian Automotive, som leverte sin første bil i 2021, har til nå fokusert på salg av dyre elektriske pickuper og SUV-er til en relativt begrenset kundegruppe. I fjor solgte selskapet 42.000 enheter av R1T og R1S modellene, og oppnådde inntekter på 5,4 milliarder dollar. Nå satser Scaringe på at lanseringen av den mer prisgunstige SUV-modellen R2 vil bidra til å øke salget og appellere til et bredere publikum, inkludert kunder som tidligere har vurdert bensinbiler.

Samtidig står amerikanske elbilprodusenter overfor utfordringer med forventet fall i salget, noe som tvinger Rivian til å vurdere ytterligere kostnadskutt. Uber har også inngått en avtale om å investere opptil 12 milliarder kroner i Rivian for å utvikle og utrulle 50.000 selvkjørende robotaxier. Konkurransen i elbilmarkedet er hard, med Volkswagen som forsøker å forsvare sin posisjon i Europa, mens BYD hevder å ha et teknologisk forsprang.

Kinesiske elbilprodusenter presser seg inn i det europeiske markedet med lave priser, noe som har fått Kia til å svare med priskutt. Analytikere er skeptiske til timingen av R2-lanseringen, og aksjen har falt med 86 prosent siden børsnoteringen i 2021, noe som gir selskapet en markedsverdi på 21 milliarder dollar





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Utleiegaranti ga ett salg for Geilo-luksusInntil 900.000 kroner i garanterte leieinntekter fikk ikke kjøperne ned fra gjerdet.

Read more »

Vidåpen opprykkskamp etter Wrexham-nedturFikk ingen tjenester fra de allerede Premier League-klare vertene.

Read more »

Jon Almaas (58): – Redd for å få fjøset i hodetTV-profilen og bonden fikk virkelig merke jordskjelvet på Østlandet.

Read more »

Equinor 25 år på børs: En suksesshistorie med enorm avkastningEquinor markerer 25 år som børsnotert selskap med en totalavkastning på 1780 prosent. Investeringsdirektør Robert Næss fremhever selskapets betydning for norsk økonomi og velferd, og tror debatten om økt oljeutvinning vil blusse opp igjen.

Read more »

Harry Styles og Zoë Kravitz er forlovetSkuespilleren ble nylig avbildet med en enorm diamantring på fingeren, melder flere medier.

Read more »