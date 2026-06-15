Roberto Lopes får fotballtilbud fra Kapp Verde etter forvirrende LinkedIn‑melding

Den irskfødte midtstopperen Roberto Lopes oppdaget etter nesten ett år at Kapp Verde hadde kontaktet ham via LinkedIn. Nå skal han representere farens fødeland i VM‑kampen mot Spania.

Roberto Lopes , en 33‑år gammel irskfotballspiller med røtter i Kapp Verde , har etter hvert blitt klar over at det var kapverdiske landslaget som hadde forsøkt å kontakte ham via den profesjonelle nettplattformen LinkedIn.

I starten av 2023 mottok Lopes en melding skrevet på portugisisk, men fordi han ikke forstod språket, lot han den ligge i innboksen sin. Det gikk nesten ett år før han innså at henvendelsen kom fra Kapp Verde, og at de faktisk lurte på om han ville bli en del av nasjonallaget. Etter en ny, engelskspråklig oppfølging fikk han endelig oversatt den opprinnelige portugisiske teksten og oppdaget tilbudet.

"Det var en rar måte å kontakte meg på," kommenterer Lopes med et glimt i øyet, "men de forklarte at de hadde problemer med å nå klubben min via de vanlige kanalene. "



Lopes har i flere år spilt for Shamrock Rovers i den irske Premier Division, men hans fars opprinnelsesland har alltid holdt en spesiell plass i hans hjerte. Da han ble spurt om han ønsket å representere Kapp Verde i internasjonale konkurranser, var svaret umiddelbart.

"Når jeg tenkte på muligheten til å spille for farens land, var det umulig å si nei," sier han. På EM‑kvalifiseringen har Kapp Verde vist en imponerende fremgang, og har i likhet med Island og Curaçao blitt en av de minste nasjonene med en VM‑plassering. Nå står midtstopperen foran sin største utfordring hittil: en kamp mot regjerende europamestere Spania i gruppespillet under verdensmesterskapet.





Til tross for den tydelige forskjellen i ressurser og størrelse, har Lopes full tro på kapverdiske "blå haier".

"Vi føler oss på nivå med noen av de beste lagene i Afrika, og på en god dag kan vi definitivt måle oss med de beste i verden," uttaler han før kampene begynner. Hans mål er enkelt, men ambisiøst: å hjelpe laget med å komme seg videre fra gruppespillet og skape et minneverdig øyeblikk for en liten nasjon som har gjort så mye på kort tid.

Med sin erfaring fra både irsk og internasjonal klubbfotball håper Lopes at han kan bidra med både ro og lederskap på forsvarslinjen, og kanskje bli en inspirasjon for flere diaspora‑spillere som vurderer å ta opp sin kulturelle arv på fotballens største scene





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