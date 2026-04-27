Roboter og KI: Hvilke jobber er truet – og hva er trygt?

En ny rapport avslører hvilke yrker som står i fare for å bli automatisert av roboter og kunstig intelligens, og fremhever samtidig de menneskelige ferdighetene som vil forbli verdifulle i fremtiden. Rapporten viser at tilsynelatende enkle oppgaver som barnepass og husarbeid er vanskeligere for roboter enn mange høyt betalte jobber.

En ny rapport tegner et bilde av hvilke yrker som står overfor en potensiell fremtid dominert av roboter og kunstig intelligens (KI), og samtidig peker den på de unike ferdighetene som fortsatt vil være menneskelige domener.

Rapporten fremhever overraskende nok at tilsynelatende enkle oppgaver som å passe barn og tømme oppvaskmaskinen er blant de som er vanskeligst for roboter å mestre. Dette skyldes kompleksiteten i å håndtere uforutsette situasjoner, emosjonell intelligens og den fysiske fingerferdigheten som kreves. Seksjonen 'Fra forskning' presenterer innsikt fra ledende forskningsinstitusjoner som Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, OsloMet, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU, noe som understreker rapportens solide akademiske grunnlag.

KI-selskapet Anthropic har utarbeidet rapporten, og den avslører at mange vanlige husholdningsoppgaver faktisk er mer utfordrende for roboter og KI enn man kanskje skulle tro. Mens robotstøvsugere har blitt et vanlig syn i mange hjem, er det fortsatt en lang vei å gå før roboter kan utføre et bredt spekter av husarbeid på en pålitelig og effektiv måte. Samtidig viser rapporten at mange høyt betalte yrker, spesielt de som involverer rutinemessige oppgaver og databehandling, er mer utsatt for automatisering.

Knut Mørken, prodekan ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), uttrykker imidlertid optimisme. Han understreker at evnen til å kritisk vurdere KI-genererte svar er avgjørende, og at utdanning derfor ikke blir overflødig, men snarere viktigere. Han trekker paralleller til introduksjonen av kalkulatoren, som ikke gjorde matematikk og regneferdigheter unødvendige, men heller forsterket behovet for forståelse og kritisk tenkning. Mørken fremhever også at utdanning er en kontinuerlig utviklingsprosess, og ikke bare et sluttprodukt.

Rapporten identifiserer yrker som krever fysisk arbeid, personlig service og evnen til å navigere i komplekse fysiske miljøer som relativt sikre mot automatisering. Robotekspert Kai Olav Ellefsen forklarer at dette skyldes at vi fortsatt er langt unna å utvikle virkelig intelligente roboter. Roboter sliter fortsatt med tilsynelatende enkle oppgaver, og det er betydelige utfordringer knyttet til å skape roboter som kan generalisere og tilpasse seg ulike situasjoner.

Roboter som er trent i kontrollerte fabrikkmiljøer, har vanskelig for å operere i et dynamisk og uforutsigbart hjemmemiljø, hvor selv en enkel oppgave som å lage kaffe kan variere fra sted til sted. Denne mangelen på generalisering krever enorme mengder treningsdata, noe som er en flaskehals i utviklingen av roboter. Derfor kan roboter og KI utmerke seg i betalte arbeidsoppgaver, men slite med enkle, men kjedelige oppgaver som vi utfører hjemme.

En bekymringsfull trend er at mange av de jobbene som er vanskeligst for roboter å erstatte, ofte er dårlig betalt og innebærer høy risiko for skade og fysisk belastning. Rapporten viser også at det er en tendens til at eldre, kvinnelige, høyt utdannede og godt betalte personer er mer utsatt for å bli erstattet av KI





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

