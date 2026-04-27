Roboter og KI: Hvilke jobber er trygge – og hvilke er i fare?

En ny rapport avslører hvilke yrker som er mest utsatt for automatisering, og hvilke ferdigheter som vil forbli verdifulle i fremtiden. Overraskende nok er tilsynelatende enkle oppgaver som barnepass og oppvaskmaskintømming vanskelige for roboter.

En ny rapport tegner et bilde av hvilke yrker som står overfor en potensiell fremtid dominert av roboter og kunstig intelligens (KI), og samtidig peker den på de unike ferdighetene som fortsatt vil være menneskelige domener.

Rapporten fremhever overraskende nok at tilsynelatende enkle oppgaver som å passe på barn og tømme oppvaskmaskinen er blant de som er vanskeligst for roboter å mestre. Dette skyldes kompleksiteten i å håndtere uforutsette situasjoner, emosjonell intelligens og den fysiske fingerferdigheten som kreves. Seksjonen 'Fra forskning' presenterer innsikt fra ledende forskningsinstitusjoner som Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, OsloMet, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU, noe som understreker rapportens solide akademiske grunnlag.

Mange antok at robotstøvsugeren var et forvarsel om en fullstendig automatisering av husholdningsarbeidet, men rapporten fra KI-selskapet Anthropic avslører at en rekke typiske hjemmeoppgaver faktisk er utfordrende for dagens roboter og KI-systemer. Samtidig viser analysen at mange velbetalte yrker er mer utsatt for automatisering. Knut Mørken, prodekan ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), uttrykker imidlertid optimisme. Han argumenterer for at evnen til å kritisk vurdere KI-genererte svar er avgjørende, og at dette krever en solid kunnskapsbase.

Mørken trekker paralleller til introduksjonen av kalkulatoren, som ikke gjorde matematikk og regneferdigheter overflødige, men snarere forsterket behovet for dem. Han understreker at utdanning ikke bare handler om å oppnå et sluttprodukt, men om en kontinuerlig utviklingsprosess som er verdifull i seg selv. Yrker som krever fysisk arbeid, personlig service og evnen til å navigere i komplekse fysiske miljøer, ser ut til å være relativt trygge fra automatisering, ifølge rapporten.

Robotekspert Kai Olav Ellefsen forklarer at utviklingen av virkelig intelligente roboter fortsatt er en betydelig utfordring. Roboter sliter fortsatt med tilsynelatende enkle oppgaver, og det er flere hindringer som må overvinnes før vi ser intelligente roboter som kan utføre fysisk arbeid på en pålitelig måte. De er også dårlig egnet for oppgaver som krever menneskelig kontakt, som for eksempel arbeid i barnehager eller på sykehus.

Ellefsen påpeker at roboter tradisjonelt har blitt utviklet for strukturerte miljøer som fabrikker, hvor behovet for generalisering er begrenset. I et hjemmemiljø er derimot generalisering avgjørende, da selv tilsynelatende enkle oppgaver som å lage kaffe eller tømme oppvaskmaskinen kan variere fra sted til sted. Dette krever enorme mengder treningsdata, som er en flaskehals i utviklingen av roboter.

Derfor kan roboter og KI være svært effektive i betalte arbeidsoppgaver, men samtidig svært dårlige i enkle, men kjedelige oppgaver som vi utfører hjemme. En bekymringsfull trend er at mange av de jobbene som er vanskeligst å automatisere, ofte er dårlig betalt og innebærer høy risiko for skade og fysisk belastning. Rapporten viser også at de som er mest utsatt for å bli erstattet av KI, statistisk sett er eldre, kvinnelige, godt utdannede og godt betalte personer.

Til tross for fremgangen innen KI, vil det fortsatt være et stort behov for mentalt krevende jobber for å kunne utnytte potensialet som KI tilbyr





Er husarbeid det siste som overtas av roboter og kunstig intelligens?En rapport viser hvilke yrker som står i fare for å tas over av roboter og kunstig intelligens – og hva som gjenstår til oss.

