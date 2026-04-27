Roboter tar ikke over alt – disse jobbene er trygge

Ny rapport viser hvilke yrker som er mest og minst utsatt for automatisering. Overraskende nok er noen av de enkleste oppgavene vanskeligst for roboter.

En ny rapport tegner et bilde av hvilke yrker som står overfor en potensiell fremtid dominert av roboter og kunstig intelligens (KI), og samtidig peker den på de unike ferdighetene som fortsatt vil være menneskelige domener.

Rapporten fremhever overraskende nok at tilsynelatende enkle oppgaver som å passe barn og tømme oppvaskmaskinen er blant de vanskeligste for roboter å mestre. Dette skyldes kompleksiteten i å håndtere uforutsette situasjoner, emosjonell intelligens og den fysiske fingerferdigheten som kreves.

Seksjonen 'Fra forskning' presenterer innsikt fra ledende forskningsinstitusjoner i Norge, inkludert Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, OsloMet, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU, noe som understreker bredden og dybden i forskningen som ligger til grunn for funnene. Tankegangen om at robotstøvsugeren var starten på en fullstendig automatisering av husholdningsarbeidet ser ut til å være forhastet.

KI-selskapet Anthropic har utarbeidet en rapport som viser at mange vanlige oppgaver i hjemmet er betydelig mer utfordrende for roboter og KI enn antatt. Samtidig viser rapporten at mange velbetalte yrker er mer utsatt for automatisering. Knut Mørken, prodekan ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), uttrykker imidlertid optimisme. Han understreker at evnen til å kritisk vurdere KI-genererte svar er avgjørende, og at dette krever en solid kunnskapsbase.

Han trekker paralleller til introduksjonen av kalkulatoren, som ikke gjorde matematikk og regneferdigheter overflødige, men snarere forsterket behovet for dem. Mørken fremhever også at utdanning ikke bare handler om å oppnå et sluttprodukt, men om en kontinuerlig utviklingsprosess som er verdifull i seg selv. Yrker som krever fysisk arbeid, personlig service og evnen til å navigere i et fysisk miljø, ser ut til å være relativt trygge fra automatisering, ifølge rapporten.

Robotekspert Kai Olav Ellefsen forklarer at utviklingen av virkelig intelligente roboter fortsatt er en betydelig utfordring. Roboter sliter fortsatt med tilsynelatende enkle oppgaver, og det er mange hindringer som må overvinnes før vi ser intelligente roboter som kan utføre fysisk arbeid på en effektiv måte. De er også dårlig egnet for oppgaver som krever menneskelig kontakt, som for eksempel arbeid i barnehager eller på sykehus. En stor utfordring for roboter i hjemmemiljøer er behovet for generalisering.

Selv om oppgaver som å lage kaffe og tømme oppvaskmaskinen kan virke enkle, varierer de fra hjem til hjem, og krever derfor omfattende treningsdata. Denne datamangelen er en flaskehals i utviklingen av roboter. Ironisk nok kan dette føre til at roboter og KI er mer effektive i betalte arbeidsoppgaver enn i enkle, men kjedelige oppgaver vi utfører hjemme.

Rapporten peker også på en uheldig trend: jobbene som er minst utsatt for automatisering er ofte dårlig betalt og innebærer høy risiko for skade og fysisk belastning. Statistikken viser at det er eldre, kvinnelige, godt utdannede og godt betalte personer som er mest utsatt for å bli erstattet av KI. Mørken er imidlertid trygg på at behovet for mentalt krevende jobber vil vedvare, selv med fremveksten av KI, og at disse jobbene er avgjørende for å utnytte KI-ens potensial





