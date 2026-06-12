Gruppen Roc Boyz har fått kritikk for sin animerte video på storskjerm under en konsert på Brännbollsyran i Umeå, Sverige. Videoen viser samer som blir slått ned av bandmedlemmene i en pikselert arkadespill-grafikk. Det er uvisst hvilken sang de fremførte, men kanskje Wreckonize 2019 som inneholder noen kontroversielle tekster. Gruppen har ikke kommentert saken ennå. Denne typen russemusikk har blitt enorm i Sverige de siste årene og har fått mange lyttere på Spotify. Det er uvisst hvorfor denne typen musikk er så populær, men det er mulig at det skyldes at den er mer spørrende enn direkte fordømmende. Gruppen Roc Boyz er ikke alene om å ha fått kritikk for sin musikk. Andre grupper som også er kjent for sin russemusikk har også blitt kritisert for sin musikk og oppførsel på scenen. Det er uvisst hvordan denne typen musikk vil utvikle seg i fremtiden, men det er mulig at den vil bli mer kontroversiell i fremtiden. I de mange reportasjene om fenomenet har reaksjonene stort sett vært mer spørrende enn direkte fordømmende - all den tid band har sagt og gjort tvilsomme ting på en scene før. Forrige fredag kom likevel Brännbollsyran i Umeå, festivalen der över tiotusentals besökare samlas för att festa och ha roligt tillsammans. I den anledning viste den bærumske festrap-trioen Roc Boyz en animert video på storskjerm der samer ble slått ned av bandmedlemmene i en pikselert arkadespill-grafikk, mens de skal ha fremført en av sangene sine. Det er uvisst hvilken, men kanskje Wreckonize 2019 med teksten Jeg trenger no fitte mann, knips, og jeg har fitte mann / Kom inn i vårt fitteland hvor alle som har fitte kan?,

, sang Robert Smith, med en innlevelse verdig et to og en halvtimes konsertsett. Lovesong, hentet fra The Cure-albumet Disentegration (1989), var fjerde låt ut på hovedscenen på Primavera Sound, en av Europas største musikkfestivaler, forrige fredag.

Grupper som Roc Boyz har flere månedlige lyttere på Spotify enn Karpe, Tobias Sten og Synne Vo. Det skyldes ikke bare at vi er på tampen av tiden hvor de rødkledde ruller fulle rundt i dundrende busser og svir av hverandre øyeeplene med laser. Denne typen russemusikk har også blitt enorm i Sverige den siste par årene.

I de mange reportasjene om fenomenet har reaksjonene stort sett vært mer spørrende enn direkte fordømmende - all den tid band har sagt og gjort tvilsomme ting på en scene før. Forrige fredag kom likevel Brännbollsyran i Umeå, festivalen der över tiotusentals besökare samlas för att festa och ha roligt tillsammans.

I den anledning viste den bærumske festrap-trioen Roc Boyz en animert video på storskjerm der samer ble slått ned av bandmedlemmene i en pikselert arkadespill-grafikk, mens de skal ha fremført en av sangene sine. Det er uvisst hvilken, men kanskje Wreckonize 2019 med teksten Jeg trenger no fitte mann, knips, og jeg har fitte mann / Kom inn i vårt fitteland hvor alle som har fitte kan?

, Gruppen Roc Boyz har fått kritikk for sin animerte video på storskjerm under en konsert på Brännbollsyran i Umeå, Sverige. Videoen viser samer som blir slått ned av bandmedlemmene i en pikselert arkadespill-grafikk. Det er uvisst hvilken sang de fremførte, men kanskje Wreckonize 2019 som inneholder noen kontroversielle tekster. Gruppen har ikke kommentert saken ennå.

Denne typen russemusikk har blitt enorm i Sverige de siste årene og har fått mange lyttere på Spotify. Det er uvisst hvorfor denne typen musikk er så populær, men det er mulig at det skyldes at den er mer spørrende enn direkte fordømmende. Gruppen Roc Boyz er ikke alene om å ha fått kritikk for sin musikk. Andre grupper som også er kjent for sin russemusikk har også blitt kritisert for sin musikk og oppførsel på scenen.

Det er uvisst hvordan denne typen musikk vil utvikle seg i fremtiden, men det er mulig at den vil bli mer kontroversiell i fremtiden. I de mange reportasjene om fenomenet har reaksjonene stort sett vært mer spørrende enn direkte fordømmende - all den tid band har sagt og gjort tvilsomme ting på en scene før. Forrige fredag kom likevel Brännbollsyran i Umeå, festivalen der över tiotusentals besökare samlas för att festa och ha roligt tillsammans.

I den anledning viste den bærumske festrap-trioen Roc Boyz en animert video på storskjerm der samer ble slått ned av bandmedlemmene i en pikselert arkadespill-grafikk, mens de skal ha fremført en av sangene sine. Det er uvisst hvilken, men kanskje Wreckonize 2019 med teksten Jeg trenger no fitte mann, knips, og jeg har fitte mann / Kom inn i vårt fitteland hvor alle som har fitte kan?





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Roc Boyz Animert Video Storskjerm Brännbollsyran Umeå Sverige Russemusikk Spotify Kontroversiell Musikk

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