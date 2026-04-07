Rogaland rustet seg for ekstremværet «Dave» - Beredskap ga resultater

Ekstremværet «Dave» rammet Rogaland med kraftige vindkast. God beredskap og tidlige forberedelser fra innbyggere og myndigheter reduserte skadeomfanget betydelig. Flere hundre er fortsatt uten strøm, men den kollektive innsatsen har vist seg å være avgjørende.

Langfredag morgen mottok vi de første meldingene fra meteorologene: Et kraftig uvær var på vei mot Rogaland . « Dave » var navnet på ekstremvær et, med ekstreme vindkast, og rødt nivå ble varslet. Slike krefter kan forårsake store skader på mennesker, bygninger og kritisk infrastruktur. Derfor iverksatte vi, sammen med kommunene og andre sentrale aktører, tidlig klare råd og oppfordringer.

Folk ble bedt om å sikre løse gjenstander, holde seg unna fjellområder under uværet eller i forkant og etterkant, og å holde seg innendørs når uværet var på sitt verste. Det ble også anbefalt å sjekke beredskapslageret i tilfelle strømbrudd. En rekke forberedelser ble gjort på tvers av fylket. Flere tok grep i tide, og handlet proaktivt. Stavanger konserthus, som et eksempel, nedjusterte presenning og sikret stillas før uværet traff. En slik handling krevde betydelig innsats, men forebygget potensielt omfattende skader. Både innbyggere og virksomheter rundt om i fylket fulgte oppfordringene, og bidro til å redusere risikoen betydelig. Mange sikret trampoliner, tak, gjerder og andre løse eiendeler. Den forebyggende innsatsen var imponerende og demonstrerte samholdet og forberedtheten i regionen. Samtidig er det viktig å understreke at «Dave» har medført alvorlige konsekvenser for mange. Flere hundre mennesker er fortsatt uten strøm og mobildekning i Sør-Norge, et døgn etter uværet startet. Dette understreker viktigheten av kontinuerlig beredskap og evnen til å håndtere utfordringer i kjølvannet av ekstremvær. I Rogaland har vi god erfaring med å håndtere uvær. Vi har demonstrert god beredskap. Årsaken er klar: Folk har tillit – til hverandre og til myndighetene – og de handler når det trengs. Denne tilliten, sammen med det effektive samarbeidet mellom innbyggere og myndigheter, er noe vi aldri skal ta for gitt. Derfor utsteder vi varsler bare når det er absolutt nødvendig. Men når vi varsler, er det fordi det er alvorlig. Vi valgte å gjøre det under «Dave». Denne gangen gjorde det en reell forskjell, og reduserte skadeomfanget betydelig, takket være den kollektive innsatsen og forberedtheten i regionen. Videre arbeid er nødvendig for å sikre at infrastrukturen er robust nok til å motstå fremtidige ekstremværhendelser, og at beredskapsplaner er kontinuerlig oppdatert og effektivt kommunisert





Ekstremværet «Dave» rammer Sør-Norge: Påskedagen preges av storm og vindSør-Norge forbereder seg på ekstremværet «Dave», som ventes å bringe med seg kraftig vind, regn og storm på påskedagen. Flere steder er det allerede utstedt farevarsler, og myndighetene oppfordrer befolkningen til å ta forholdsregler. Værforholdene forventes å bli mest utfordrende midt på dagen. Kommuner i regionen forbereder seg på mulige hendelser.

Midt i stormen: - KjempegøyEkstremværet «Dave» satte en stopper for bursdagsfeiringen, men Øyvind Thalmann synes det er kjempegøy.

Ekstremværet løyer i Rogaland og AgderDet verste uværet ser ut til å være over i Rogaland og Agder, ifølge meteorologen. Vindkastene har nådd orkan styrke flere steder, men forventes å avta utover kvelden.

John Brungot rammet av ekstremværet DaveJohn Brungot og familien tilbringer påskeferien på Lista i Farsund, hvor ekstremværet Dave slo til for fullt

Ekstremværet «Dave»: - Har truffet Norge - skaper problemerTrampoline løper løpsk, fyr stenges, fly kanselleres og Dagbladet blåser bort mens ekstremværet «Dave» rammer Norge.

Ekstremværet «Dave» - Togfaste i timesvis:Fem timer etter at det stoppet, fortsatte toget fra Oslo til Göteborg – helt til et nytt tre falt over toglinja.

