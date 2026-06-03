Roger Hexeberg (64) døde på Åråsen under LSK-kamp

Roger Hexeberg (64) døde under en LSK-kamp på Åråsen konsertarena den 20. mai. Han hadde en fast plass på tribunen sammen med svigersønnen Adam Hexeberg Gabrielsen og bror Robert. Det var et plutselig hjertestans før kampstart. Familien minnes en varm og engasjert far og morfar, som elsket LSK og hadde en spesiell tilknytning til klubben fra sitt ungdomslag.

Pappa var en mand som fylte rommet med glede og entusiasme og som alltid engasjerte seg i vårt liv. Han var så stolt av familien, forteller døtrene Patricia og Victoria Hexeberg om Roger Hexeberg som døde på Åråsen .

Han hadde et spesielt bånd til LSK og tribuneplassen sin under tak på rad sju, sier svigersønnen Adam Hexeberg Gabrielsen. Roger pleide å reise sammen med Adam til kamp, ofte med barnebarnet Abel. 20. mai skulle de på kampen mot Kristiansund, men 4-åringen Abel ble hjemme fordi det var for sent. Pappa lekte med ham først, så syklet han og Adam til Åråsen. Der var også Rogers bror Robert og svigerinnen Wenche.

Før kampstart i 19-tallet fikk Roger et plutselig hjertestans. Førstehjelp kom raskt, men han kunne ikke reddes. Hans død på tribunen var et stort sjokk for alle som kjente ham. Døtrene, som var på ulike steder den kvelden, fikk beskjeden snar.

Victoria var på vei inn på konsert på Telenor Arena da hun ble oppringt. Det var uvirkelig, sier hun. Familien kan fortsatt ikke helt tro at Roger er borte. Jeg tror fortsatt ikke det.

Jeg tenker at det snart er over, at han kommer tilbake, sier Patricia. Roger Hexeberg ble bare 64 år. Tirsdag begraves han fra Fet kirke. Ceremonien inkluderer at Kanarifangen synger Aldri aleine til Åråsen ved kisten.

Døtrene og svigersønnen samlet seg for å minnes ham, alle ikledd LSK-trøyer. Vi skulle skrive dåpstale, ikke begravelsestale, sier Patricia om den utsatte dåpen for barnebarnet Cynthia som egentlig skulle ha vært 31. mai. Farmens tilstedeværelse på Åråsen var så sterk at kampen mot Kristiansund ble utsatt og fansen holdt tilbake sangen av respekt. Vi har fått så mye støtte og omsorg og ønsker å takke alle.

Det varmer veldig, sier Victoria. Roger vokste opp i Gamle Oslo, men flyttet til Fetsund som sjuåring. Han var en lovende LSK-junior med spillere som Erik Solér på laget i perioden 1977-80. Roger pleide å si at han var takknemlig for at han ikke ble god nok til A-laget, for da reiste han ut i verden.

Han dro til Peru for å bygge ett vannkraftverk der han møtte sin fremtidige kone, Ana Maria. De giftet seg i 1988, flyttet til Lillestrøm og fikk to døtre. Familien beskriver Roger som en varm, klok og omsorgsfull far. Han engasjerte seg i alt fra datteren Victorias fotball til å pleie skadede fugler som barn.

Ana Maria kalte ham for Mi rey, kongen min, forteller Patricia. De fikk veldig nye fordommer og rasisme i Norge i begynnelsen, noe som opprørte Roger sterkt





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