Rolig natt for politiet i Trøndelag til tross for festaktivitet

Politiet i Trøndelag hadde en natt med mange oppdrag knyttet til festbråk og ordensforstyrrelser, men unngikk alvorlige hendelser. En bilbrann og en russefest var blant hendelsene som krevde politiets oppmerksomhet.

Trøndelag politidistrikt hadde en travel natt med en rekke hendelser, hovedsakelig knyttet til festrelatert bråk og ordensforstyrrelser. Til tross for at mange hadde benyttet seg av det gode været til å delta på arrangementer og inntatt alkohol, beskriver operasjonsleder Anders Fiskvik nattevakten som overraskende grei. Det har vært en del oppdrag knyttet til festbråk og dårlig oppførsel, men ingen alvorlige hendelser har blitt rapportert.

Personer som har oppført seg upassende har mottatt pålegg om å forlate stedet. Blant nattens hendelser var en melding klokken 22.18 om et større antall nakne gutter som løp rundt på Tyholt i Trondheim, estimert til rundt 90 personer. Senere, klokken 22.51, kom politiet i kontakt med en gruppe på 20-30 personer fra en fest. Politiet informerte festdeltakerne om at lignende oppdrag ikke var ønskelig, og dette ble tatt til etterretning før patruljen forlot stedet. Tidlig lørdag morgen, klokken 0.02, rykket politiet ut til en melding om slåsskamp mellom to kvinner på Kings Corner i Steinkjer. Da politiet ankom, hadde en av partene forlatt stedet. Ingen ble skadet, og det er uavklart om saken vil bli anmeldt. En time senere, klokken 0.32, ble alle nødetater varslet om en bilbrann på Sørsivegen, ved kommunegrensen mellom Steinkjer og Snåsa. Føreren hadde merket svidd lukt og observert flammer fra kjøretøyet da han stanset. Bilen sto i full fyr da brannvesenet ankom rundt 15 minutter senere. Føreren, en mann i slutten av tenårene, kom uskadd fra hendelsen. Klokken 1.05 måtte politiet gripe inn på en høylytt russefest på Remyra i Stjørdal, med rundt 200 deltakere. Med kun tre vakter på stedet som følte de mistet kontrollen, valgte politiet å sende festdeltakerne hjem og oppfordre foresatte til å hente sine barn. En patrulje stanset også et kjøretøy sentralt i Trondheim klokken 1.12, mistenkt for pirattaxi-virksomhet. Til tross for tips fra flere i sentrum, hadde føreren ingen konkrete oppdrag da han ble kontaktet. Han fikk pålegg om å forlate sentrum frem til lørdag klokken 08.00, uten videre oppfølging fra politiets side. Senere på natten, klokken 2.27, ble en person truende mot en annen inne på et hotell i Trondheim. Uenigheten skal ha dreid seg om betaling for en taxitur. Det er ukjent om den truende personen hadde tilknytning til hotellet. Personen ble pålagt å holde seg unna hotellet frem til lørdag klokken 08.00. To menn i 20-årene ble innbrakt til arresten klokken 2:40, og vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse etter å ha vært involvert i slagsmål og uroligheter flere steder i byen. Kort tid etter, klokken 2.44, stanset en politipatrulje et kjøretøy nær en restaurant i Trondheim. Narkotika ble funnet i bilen, og passasjeren, en kjent av politiet i 40-årene, vil bli anmeldt for oppbevaring av narkotika. En person ringte politiet klokken 2.49 og hevdet å ha blitt utsatt for vold av en kamerat. Begge parter var beruset. Den voldelige parten fikk pålegg fra politiet om å ikke ta kontakt med motparten før utpå søndag. Klokken 3.36 avsluttet politiet en fest i Verdal etter melding om bråk som hadde pågått siden klokken 01.00, med musikk, roping og banking i vegger. Politiet gjennomførte trafikkontroll i Nærøysund klokken 3.51, med fokus på fart. En bilfører i 20-årene ble målt til 136 km/t i en 80-sone. Mannen, som kommer fra en kommune lenger sør, ble fratatt førerkortet på stedet. Bilføreren mistenkes også for promillekjøring og ble fraktet til legevakt for utlevering av blodprøver. Værvarselet for Trøndelag melder om en mer skyet dag enn de foregående, med temperaturer som faller noe og forventes å ligge rundt 13 grader midt på dagen. Det ventes sørøstlig bris, periodevis frisk bris utsatte steder, og nordøstlig bris på kysten om ettermiddagen. Det forventes oppholdsvær og lange perioder med sol. Veitrafikksentralen melder ingen nye hendelser for Innherred. Strømprisen forventes å holde seg høy, med priser over to kroner per kWh både morgen og kveld. Andre saker fra Trønder-Avisa inkluderer en historie om en mor som etterlyser svar etter sønnens mystiske død, en frykt for at en gård må selges grunnet stanset grusuttak, samt nyheter om lokale hendelser





tronderavisa / 🏆 8. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politiet Trøndelag Ordensforstyrrelser Fest Bilbrann

United States Latest News, United States Headlines

