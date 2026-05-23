Romero og Tottenham-kapteinen: En kamp for livet og en kamp for stolthet

Tottenham kjemper for livet i Premier League, og en av de største truslene mot klubben er at de rykker ned til Championship om de taper mot Everton søndag. For å overleve, trenger de absolutt alle mann, og alle må trekke i samme retning. De Zerbi, som er en del av den såkalte «storesekseren», beskriver det som en større kamp enn fjorårets Europa League-finaleseier. De Zerbi sier at søndagens finale mot Bilbao mot Manchester United er den viktigste kampen for Tottenham, og at det handler om klubbens stolthet og historie. De Zerbi har planer om protester mot eierskapet etter kampslutt på Tottenham Hotspur Stadium, uansett hva resultatet blir.

Det er en utbredt oppfatning at Romero forsvinner i sommer. Et slags gentleman's agreement, om du vil – at han får lov til å dra dersom et tilstrekkelig bud kommer inn.

Et sted i området 50 til 60 millioner pund burde holde. Han er tydeligvis en enormt talentfull spiller – en verdensmester, ingen ringere. Men som alle har sett, kan han også være en risiko til tider. Å selge ham for en god sum er riktig trekk for alle parter.

Spurs vil klare seg uten ham, og sannsynligvis bli bedre av det. Han har spilt sin siste kamp for klubben – men han er ikke den eneste. De Zerbi trenger en fullstendig opprydning og fornyelse i sommer. Flere må følge Romero ut døren.

Ben Davies og Yves Bissouma har allerede spilt sine siste kamper for klubben. Kontraktene deres går ut i sommer, og ingen av dem kommer til å spille søndag. Guglielmo Vicario har også trolig spilt sin siste kamp. Det ville være en overraskelse om han erstatter Antonin Kinsky i sesongens siste kamp.

Radu Drăgușin må dra. Han holder ikke mål og vil bli erstattet i sommer. Pape Matar Sarr burde trolig også dra – for sin egen skyld. Det er også på tide at Richarlison drar.

Forhåpentligvis gjør han først det han er så god til – å score mot nettopp søndagens motstander Everton, slik han har gjort før, og redde Tottenham fra ydmykelsens rand. João Palhinha har vært opp og ned. De Zerbi har innrømmet at han ønsker å signere ham permanent, men jeg er ikke så sikker på at han er verd pengene – spesielt med Archie Gray og Lucas Bergvall i kø.

Og ikke få meg i gang på den andre lånespilleren, Randal Kolo Muani… tiden hans burde vært ute for flere uker siden. Romero må dra. Takk for alt du har gjort – men du har svertet ditt eget rykte helt på tampen. Og åtte spillere må følge ham ut døren – og aldri spille for Spurs igjen





Sporten_com / 🏆 3. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tottenham Premier League Europa League Romero Ben Davies Yves Bissouma Guglielmo Vicario Radu Drăgușin Pape Matar Sarr Richarlison João Palhinha Randal Kolo Muani Protest Eierskap Championship

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tottenham kaptein dropper Premier League sesongens siste og avgjørende kampCristian Romero kommer ikke til å møte opp i sesongens siste og mest skjebnesvangre kamp mot Everton. I stedet reiser han hjem for å se barndomsklubben Belgrano spille finale i det argentinske…

Read more »

Real Madrid jakter Premier League stjerne – utnytter «kaoset» i Manchester CityReal Madrid vil slå til mens jernet er varmt. Og målet er en av de beste spillerne i Premier League akkurat nå: Tijjani Reijnders. Nederlenderen dukker opp på Madrids radar i et svært følsomt øyeblikk…

Read more »

Tottenham kan sikre seg superspissen de misset i 2019Tottenham inngikk i 2019 en avtale med Juventus om 64,4 millioner pund-signering, bare for at en avtalen skulle kollapse på grunn av bilderettigheter. Syv år senere har londonklubben muligheten til å…

Read more »

Totti medieoppsiktsvekkende avgjørelse med Premier League-spillet på spillArgentineren Aurelio Romero, kaptein for Tottenham, reiser til Argentina for å se den argentinske finalebrundsfinalen i løpet av helgen, i stedet for å spille kamper i Premier League.

Read more »