Anmeldelse av et spill som blander action, vennskap og overlevelse i en dystopisk månebase. Følg astronauten Hugh og KI-jenta Diana i deres kamp mot karbonhatende roboter og KI-systemer som truer alt.

Et spill som forteller historien om en mannlig astronaut og en KI-jente på en reise gjennom en fremtidsdystopisk måne base. Denne sjangeren har vært populær de siste årene, men dette spillet klarer å skille seg ut ved å blande alvor med ærlige øyeblikk og oppriktige følelser. Spillet lanseres kort tid etter Artemis 2-astronautenes retur til jorden, noe som tilfører en ekstra dimensjon.

Noe har gått helt galt på månen, og Hugh, sammen med sine ledsagere, ankommer den enorme romstasjonen styrt av KI-systemet IDUS. De menneskelige forskerne er forsvunnet, Hugh er den eneste overlevende, og KI-systemene som skulle gjøre måneoppdraget tryggere truer i stedet med å ødelegge alt. I dette kaoset møter Hugh Diana, en KI-jente som viser seg å være uvurderlig når Hugh må finne veien tilbake til jorden og kjempe mot karbonhatende roboter. Selv om spillet teknisk sett repeterer mange elementer fra andre spill, har utviklerne skapt noe helt unikt. Kampene foregår i nifse områder hvor man må kjempe mot fiender, oppgradere våpen og dekorere hjemmebasen. Forholdet mellom Hugh og Diana, til tross for manglende familiære bånd, er vennskapelig, og opplevelsen har en lysere tone enn i lignende spill. Japansk «kawaii» blandes med overlevelsesdystopi, noe som gir en frisk vri. Diana er en naiv barne-KI som står i kontrast til Hughs mer erfarne skikkelse, og de roligere øyeblikkene blir desto mer følsomme.

Spillet fokuserer på action og gåteløsning, med lite tid til roligere utforskning. Skyting, hopping, unnasmetting og taktisk bruk av våpen og evner er sentralt. Selv om Hugh må hanskes med det meste, er Diana duoens tekniske geni. Hun kan hacke KI-fiendene IDUS sender mot dem, en nødvendighet ettersom robotene er beskyttet av cyber-rustninger. Hackingen utføres ved å klikke riktige knapper for å treffe eller unngå punkter i KI-maskineriet, og gir mulighet for å påføre ekstra skade eller treffe flere fiender. Hackesystemet og våpenutvalget blir mer komplekst etter hvert. Spillet belønner utforskning med valuta og unike gjenstander, og tilbyr et stramt action-oppsett med korridorer, åpning av tidligere stengte rom og snarveier tilbake til hjemmebasen. Det ukompliserte kontrollsystemet gjør spillet lett å plukke opp. Spillet minner om en fusjon av gamle PlayStation-klassikere og moderne teknologi. Hughs våpen og Dianas hacke-evner skaper et unikt kampsystem, og bevegelsene føles troverdige





