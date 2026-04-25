Ronaldo avslører sjokkerende kostholdsvalg: Unngår melk helt!

Cristiano Ronaldo, 41, avslører gjennom sin tidligere kokk at han ikke drikker melk. Kokken Giorgio Barone forklarer at Ronaldo mener melk ikke er naturlig for mennesker og beskriver hans strenge kostholdsregime.

Cristiano Ronaldo , et globalt fotballikon, er notorisk kjent for sin kompromissløse tilnærming til kroppslig velvære og prestasjonsoptimalisering. Selv i en alder av 41 år fortsetter portugiseren å dominere fotballbanen, både som en sentral spiller for klubblaget Al-Nassr og som en nøkkelspiller for det portugisiske landslaget.

Nå avslører hans tidligere kokk, Giorgio Barone, en overraskende detalj om Ronaldos strenge kostholdsregime – han unngår fullstendig melk. Barone forklarer at Ronaldo mener melk ikke er en naturlig del av menneskets kosthold, og argumenterer med at mennesker er de eneste dyrene som konsumerer melk fra andre arter. Han påpeker at ingen andre dyr fortsetter å drikke melk etter spedbarnsalderen, og at dette ikke forekommer i naturen.

Denne avsløringen kommer i kjølvannet av Ronaldos tidligere offentlige kritikk av kullsyreholdige drikker, spesielt under EM i 2020, hvor han demonstrativt fjernet Coca-Cola-flasker fra en pressekonferanse og oppfordret til å drikke vann i stedet. Nå er det altså melk som står i fokus for hans kostholdsprinsipper. Barone utdyper Ronaldos filosofi ved å trekke paralleller til dyreverdenen.

Han forklarer at vi mennesker ammes av våre mødre som andre pattedyr, men at etter spedbarnsalderen er melk ikke lenger en naturlig eller nødvendig del av kostholdet. Han beskriver det som en unaturlig praksis å fortsette å konsumere melk som voksne. I tillegg til å unngå melk, avslører Barone detaljer om Ronaldos generelle kostholdsregime. Frokosten består typisk av avokado og egg, akkompagnert av kaffe, og er strengt fri for sukker.

Lunsjen er basert på magert protein som kylling eller fisk, kombinert med rikelig med grønnsaker. For å sikre tilstrekkelig karbohydratinntak, fokuserer Ronaldo på grønnsaker i stedet for stivelsesholdige matvarer som pasta og brød. Kveldsmaten er lett, vanligvis fisk eller magert kjøtt, igjen servert med grønnsaker. Dette kostholdet er designet for å maksimere næringsopptaket og minimere unødvendige kalorier og sukkerinntak, noe som bidrar til Ronaldos imponerende fysiske form og utholdenhet.

Kontrasten til andre toppidrettsutøvere er slående. Erling Braut Haaland, den norske fotballstjernen i Manchester City, har åpent snakket om sin forkjærlighet for melk, og omtalt den som sin «magiske drikk». Martin Ødegaard, kapteinen på det norske landslaget, er til og med ambassadør for meieriet Tine og deltar aktivt i reklamekampanjer for melk. Ronaldos valg står dermed i skarp kontrast til den vanlige oppfatningen av melk som en viktig kilde til kalsium og protein for idrettsutøvere.

Ronaldo spiller for tiden for Al-Nassr i Saudi-Arabia, hvor han har vært siden 2023. Hans karriere har omfattet perioder i noen av verdens mest prestisjefylte klubber, inkludert Manchester United (i to perioder), Real Madrid og Juventus. Med 221 landskamper for Portugal har han etablert seg som en av de mest dekorerte og respekterte fotballspillerne gjennom tidene. Han er nå klar for VM med Portugal, hvor de skal møte DR Kongo, Usbekistan og Colombia i gruppespillet.

Hans dedikasjon til kosthold og fysisk form er utvilsomt en viktig faktor bak hans langvarige suksess på høyeste nivå





NettavisenSport / 🏆 21. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cristiano Ronaldo Kosthold Melk Fotball Al-Nassr Erling Braut Haaland Martin Ødegaard VM

United States Latest News, United States Headlines

