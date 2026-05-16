Ronny Deila aktualitert som ny trener i Rosenborg til tross for kontroverser

Rosenborg leter etter en ny trener etter Alfred Johanssons avgang. Ronny Deila nevnes som en mulig kandidat, til tross for alvorlige anklager fra tiden i Israel.

Rosenborg BK befinner seg for øyeblikket i en krevende periode preget av usikkerhet og sportslige utfordringer. Etter at Alfred Johansson fikk sparken, har klubben stått uten en fast trener, og Alexander Tettey har tatt på seg rollen som midlertidig leder.

Resultatene har imidlertid ikke vært tilfredsstillende, noe som ble tydelig under kampen den sekstende mai da bunnlaget Aalesund vant tre til to på Lerkendal. Dette tapet har forsterket behovet for en permanent løsning på trenerposten, og jakten etter en ny taktisk leder er nå intensivert for fullt. Supporterne og omgivelsene krever resultater, og presset på ledelsen i Trondheim øker for hver kamp som går uten at en ny sjef er på plass.

Situasjonen beskrives som to skritt frem og ett skritt tilbake, der klubben kjemper for å finne tilbake til sin identitet og vinnerkultur i en liga som har blitt stadig tøffere. I denne sammenhengen har navnet Ronny Deila dukket opp som en potensiell kandidat. Deila er en trener med en imponerende merittliste, med erfaring fra store klubber som Celtic og Club Brugge, noe som gjør ham faglig sett svært attraktiv. Likevel er et eventuelt engasjement svært kontroversielt.

Deila måtte forlate sin stilling i Maccabi Tel Aviv etter at det kom frem at han er under etterforskning for seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør i Tel Aviv. Selv om han har beklaget måten han behandlet sjåføren på, reiser saken dype spørsmål om moral og verdier. Deila oppholder seg nå i Spania, hvor han bor, mens det fremdeles er uklart om han vil bli formelt tiltalt for hendelsen.

For Rosenborg vil en ansettelse av Deila innebære en vanskelig avveining mellom sportslig kvalitet og klubbens etiske retningslinjer. Det er snakk om en trener som på papiret tilhører et nivå over det gjengse i Rosenborg, men hans personlige bagasje kan skape stor splittelse både internt i klubben og blant tilhengerne. Utover Deila har flere andre navn vært luftet i diskusjonene rundt trenerstolen på Lerkendal.

Gaute Helstrup, som er assistenttrener i Bodø/Glimt, har vært nevnt, men ifølge flere kilder er han ikke lenger aktuell da han ønsker å fortsette sitt samarbeid med Kjetil Knutsen i nord. Et annet navn som vekker interesse er Ole Gunnar Solskjær. Solskjær har en unik profil og erfaring som kunne ha løftet klubben, og mange mener at utfordringen med å gjenreise en gammel storhet som Rosenborg kunne ha vært nok til å lokke ham til Trondheim.

Historien har vist at trenere som Kjetil Rekdal har klart lignende oppgaver, og det er en utbredt oppfatning om at en trener som Solskjær ville blitt tatt imot med åpne armer dersom han klarte å levere resultater. Uavhengig av hvem som til slutt får jobben, trenger Rosenborg en leder som kan kommunisere en klar spillestil fra første dag, en stil som samsvarer med forventningene til de tusenvis av supporterne som fyller tribunene på Lerkendal.

Jakten fortsetter derfor med full styrke, mens klubben må navigere mellom sportslige ambisjoner og etiske hensyn





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rosenborg Ronny Deila Eliteserien Fotball Trenerjakt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rosenborg – Aalesund 2-3: Aalesund tar sesongens første seier mot RosenborgAalesund tok sesongens første seier borte mot Rosenborg på fotballens nasjonaldag. Seieren sender dem opp på 15.-plass, to poeng bak Rosenborg, som presterer langt under forventningene.

Read more »

Rosenborg Utspillet InfodelseguideDette er Rosenborg-fans Guide til at læse Rosenborg's seneste opgør med Lillestrøm og Aalesund. Dette er en oversigt over begivenhederne og deres konsekvenser for Rosenborgs position i den norske liga.

Read more »

Rekdal og Aalesund-brag: "Vi startet med stang ut, men stang inn"Kjetil Rekdal, tidligere Rosenborg-trener, var tilbake på Lerkendal etter at han gikk av. Amin Chiakha sendte Rosenborg i ledelsen, men scoringer av Kristian Lonebu og Mathias Christensen og Emil Konradsen Ceide liknet utlikningen. Endre Osenbroch scoret det avgjørende 3-2 målet for Aalesund. Rekdal var stolt over guttene, mente at de måtte få severed for å overleve, og uttalte at arbeidet med å overleve på 20-tallet var viktig. Rekdal nevnte at målet var å overleve på 20-tallet.

Read more »

Ronny Deila aktuell som ny trener i Rosenborg tross alvorlige kontroverserRosenborg søker etter en ny hovedtrener etter Alfred Johanssons avgang. Ronny Deila nevnes som en sportslig sterk, men kontroversiell kandidat på grunn av hendelser i Israel.

Read more »