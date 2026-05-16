Ronny Deila aktuell som ny trener i Rosenborg tross alvorlige kontroverser

Rosenborg søker etter en ny hovedtrener etter Alfred Johanssons avgang. Ronny Deila nevnes som en sportslig sterk, men kontroversiell kandidat på grunn av hendelser i Israel.

Rosenborg BK står nå i en av sine mest uoversiktlige perioder i nyere tid, preget av sportslig ustabilitet og en desperat jakt etter en ny leder som kan bringe klubben tilbake til toppen av norsk fotball.

Etter at Alfred Johansson fikk sparken, har klubben forsøkt å stabilisere skuta, men resultatene har vært svingende. Alexander Tettey, en mann med dyp forankring i klubben, har tatt på seg ansvaret midlertidig, men opplevelsen har vært preget av både håp og skuffelse. Et eksempel på dette var det smertefulle 2-3-tapet mot bunnlaget Aalesund den 16. mai, en kamp som viste at laget fremdeles mangler den nødvendige balansen og taktiske disiplinen for å dominere Eliteserien slik supporterne forventer.

Det er en følelse av at klubben tar to skritt frem og ett skritt tilbake, noe som øker presset på ledelsen for å finne en permanent løsning raskt. I denne konteksten har et navn dukket opp som kan skape store bølger i det norske sportsmiljøet: Ronny Deila.

Deila er en trener med en imponerende CV, med erfaring fra store klubber som Celtic i Skottland og Club Brugge i Belgia, noe som plasserer ham på et sportslig nivå som få andre kandidater kan matche. Likevel er hans navn beheftet med betydelig kontrovers. Deila måtte forlate sin stilling i Maccabi Tel Aviv etter alvorlige anklager om seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør i Israel.

Selv om Deila har beklaget måten han behandlet kvinnen på, er saken fremdeles gjenstand for etterforskning, og det er uvisst om han vil bli formelt tiltalt. Dette skaper et enormt etisk dilemma for Rosenborg. På den ene siden har man en trener som besitter den taktiske kompetansen til å gjenreise klubben og implementere en offensiv spillestil som rimer med tradisjonene på Lerkendal. På den andre siden står klubbens verdier og etiske retningslinjer.

Spørsmålet er om Rosenborg kan rettferdiggjøre ansettelsen av en mann som er involvert i en slik sak, eller om det vil være for skadelig for klubbens omdømme. Samtidig som Deila-sporet diskuteres, har andre potensielle kandidater vært under lupen. Gaute Helstrup, som er assistenttrener i Bodø/Glimt, har vært nevnt, men det er nå klart at han ønsker å fortsette sitt samarbeid med Kjetil Knutsen. Dette snevrer inn utvalget av tilgjengelige topptrenere i det norske miljøet.

En annen spennende mulighet som har blitt luftet, er Ole Gunnar Solskjær. Solskjær har en unik evne til å håndtere press og har tidligere stått på sidelinjen på Lerkendal som trener for Molde. For Solskjær kunne utfordringen med å gjenreise en fallen kjempe som Rosenborg være den perfekte triggeren for å returnere til trenerbenken.

Historien har vist at trenere som Kjetil Rekdal har klart å snu negative trender, og i Trondheim er det en utbredt oppfatning om at suksess vasker bort tidligere synder eller tvil. De 20 000 supporterne som fyller Lerkendal ønsker seg en leder som kan stå frem med selvtillit fra dag én og ha en krystallklar visjon for hvordan fotballen skal spilles.

Uansett hvem som til slutt lander jobben, vil vedkommende gå inn i en av de mest krevende og mest eksponerte rollene i norsk idrett, hvor marginene mellom hyllest og kritikk er ekstremt små





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rosenborg Ronny Deila Eliteserien Trenerjakt Fotball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Powell går av etter åtte år: – Vil forfølge hamFredag er USAs sentralbanksjef ferdig i jobben, men gir seg ikke helt. Den høyeste prisveksten på 40 år, en heftig Trump-feide og en myk landing er blant høydepunktene.

Read more »

Rosenborg – Aalesund 2-3: Aalesund tar sesongens første seier mot RosenborgAalesund tok sesongens første seier borte mot Rosenborg på fotballens nasjonaldag. Seieren sender dem opp på 15.-plass, to poeng bak Rosenborg, som presterer langt under forventningene.

Read more »

Rosenborg Utspillet InfodelseguideDette er Rosenborg-fans Guide til at læse Rosenborg's seneste opgør med Lillestrøm og Aalesund. Dette er en oversigt over begivenhederne og deres konsekvenser for Rosenborgs position i den norske liga.

Read more »

Rekdal og Aalesund-brag: "Vi startet med stang ut, men stang inn"Kjetil Rekdal, tidligere Rosenborg-trener, var tilbake på Lerkendal etter at han gikk av. Amin Chiakha sendte Rosenborg i ledelsen, men scoringer av Kristian Lonebu og Mathias Christensen og Emil Konradsen Ceide liknet utlikningen. Endre Osenbroch scoret det avgjørende 3-2 målet for Aalesund. Rekdal var stolt over guttene, mente at de måtte få severed for å overleve, og uttalte at arbeidet med å overleve på 20-tallet var viktig. Rekdal nevnte at målet var å overleve på 20-tallet.

Read more »