Rory McIlroy forsvarer The Masters-tittelen etter dramatisk seier

Rory McIlroy vant The Masters for andre år på rad etter en dramatisk finalerunde på Augusta National. Han slo Scottie Scheffler med ett slag og ble den fjerde spilleren i historien som vant turneringen to år på rad.

Rory McIlroy feirer nok en historisk triumf på Augusta National etter å ha vunnet The Masters for andre år på rad. Den nordirske golfstjernen sikret seieren med ett slag foran Scottie Scheffler i en dramatisk finalerunde, og skrev seg inn i historiebøkene som den fjerde spilleren noensinne som vinner turneringen to år på rad. McIlroy, som startet finalerunden delt i ledelsen, slet tidvis med å holde følge med konkurrentene.

Etter å ha mistet terreng på de første hullene, viste han likevel styrke og karakter ved å kjempe seg tilbake med en serie birdier, og sikret til slutt sin sjette major-tittel. McIlroy innrømmet at han hadde følt presset, spesielt etter å ha bygget opp en betydelig ledelse tidligere i turneringen, men at han var overveldet av å klare å fullføre. Han erkjente at han måtte kjempe for å holde unna Schefflers sterke spill i helgen. Han sa også at han har jobbet med å vise utholdenhet og at det lønner seg. Den dramatiske finalerunden bød på flere spenningsmomenter. Etter en lovende start, opplevde McIlroy en tre-putt dobbel-bogey på det fjerde hullet, noe som satte ham under press. Men han svarte raskt med to birdier på rad, og senere ytterligere to birdier, noe som ga ham et solid forsprang. Hans evne til å komme tilbake fra vanskelige situasjoner og håndtere presset var avgjørende for seieren. Til tross for en bogey på det siste hullet, var McIlroys ledelse tilstrekkelig til å sikre seieren. Han spilte Amen Corner på to slag under par og dro ifra resten av feltet. McIlroy selv beskrev seieren som «utrolig» og reflekterte over vanskeligheten med å vinne The Masters. Han sammenlignet det med fjorårets seier, hvor han også opplevde tidlige utfordringer, og understreket viktigheten av å holde fokus og spille jevnt gjennom hele turneringen. Han innrømmet at det ville vært en «bitter pille å svelge» å ikke klare å forsvare tittelen etter å ha hatt en stor ledelse tidligere i turneringen. Han husket at han måtte spille et par slag under par, men at han til slutt var overveldet over å ha fullført. McIlroy fremhevet også at hans erfaring og utholdenhet gjennom årene hadde bidratt til suksessen, og at det å vinne to år på rad var en drøm som gikk i oppfyllelse. Med denne seieren cementerer McIlroy sin posisjon som en av golfhistoriens største spillere, og legger til nok et kapittel i sin imponerende karriere





