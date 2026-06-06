Rosberg avslører Schumachers mentale krigføring på banen

Nico Rosberg beretter i en podkast om hvordan Michael Schumacher brukte psykologiske spill og små, irriterende handlinger for å få et overlap over ham som lagkamerat på Mercedes.

I podkasten High Performance avslører den tidligere Formel 1 -verdensmesteren Nico Rosberg at Michael Schumacher , hans tidligere lagkamerat på Mercedes , systematisk drev mental krigføring for å sikre seg psykologiske fordeler.

Rosberg beskriver hvordan Schumacher bevisst manipulerte små hverdagslige situasjoner, for eksempel ved å parkere bilen slik at Rosberg ble forsinket på vei til viktige strategimøter. Han understreker at Schumacher ikke handlet ondskapsfullt, men opererte i en gråson og var ekstremt konkurranseorientert. Rosberg, som var ung og uerfaren på den tiden, innser at han i dag ville ha reagert annerledes på slike Handlinger.

Et konkret eksempel Rosberg trekker fram skjedde i Monaco rett før et løp, da Schumacher låste seg inne på lagets eneste tilgjengelige toalett. Rosberg var desperat og måtte til slutt bruke en bøtte i garasjen mens mekanikerne jobbet febrilisk rundt bilen hans.

Den身心lige stressen var ekstrem, noe Rosberg mener Schumacher hadde stor glede av. Artikkelen minner også om at Michael Schumacher har holdt seg unna offentligheten siden den alvorlige skiulykken i 2013, og at familien ivrer for å holde hans helsetilstand privat





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Rosberg Schumacher Mercedes Formel 1 Mental Krigføring

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