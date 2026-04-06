Rosenborg i krise: Dårligste start på over 40 år – Tromsø fortsetter å dominere

Rosenborg sliter tungt i Eliteserien og har hatt sin dårligste sesongstart på over 40 år. Samtidig fortsetter Tromsø å imponere og befester sin posisjon i toppen av tabellen.

Fotball ekspert Lars Tjærnås beskriver situasjonen for Rosenborg som nattsvart. Han sliter med å se en klar idé eller identitet i laget, og mener flere spillere virker tunge, temposvake og usikre. Tjærnås hevder at han ikke kan se noe svakere lag i Eliteserien akkurat nå. Rosenborg s dårlige start på sesongen, med tap i de tre første kampene, minner om 1977-sesongen da de rykket ned. Tidligere RBK-helt Jahn Ivar «Mini» Jakobsen er bekymret og utelukker ikke nedrykk.

Han mener laget har vært det dårligste i Norge siden juni i fjor. Jakobsen beskriver følelsen av å se kampene som trist, og uttrykker skuffelse over at det ikke ser ut til å bli bedre. RBK-trener Alfred Johansson sier at laget jobber hardt, men erkjenner at det er grunn til bekymring. Han har fortsatt tro på prosjektet, noe «Mini» Jakobsen stiller spørsmål ved og antyder at treneren kanskje ikke er klar over situasjonen i garderoben.\Før sesongstart var det allerede press på treneren. Tjærnås mener at laget og enkeltspillere blir svakere for hver måned. Kontrasten til fjoråret, hvor de hadde ni poeng på samme tidspunkt, er stor. Rosenborg har også fått to nye skader i første omgang, noe som forverrer situasjonen ytterligere. Skadelisten er lang, og laget har heller ikke scoret mål i de tre første kampene, noe som er en historisk dårlig start. En omfattende oversikt over Rosenborgs poeng etter tre spilte runder i Eliteserien viser en negativ utvikling. Tabellen sammenligner poengsummer sesong for sesong tilbake til 1977, med noen spesielt dårlige sesonger uthevet. Denne oversikten understreker de negative tendensene og den dramatiske starten på årets sesong.\Samtidig som Rosenborg sliter, fortsetter Tromsø sin imponerende sesong. De dominerte kampen mot sin motstander, og Jens Hjertø-Dahl scoret et vakkert hodestøt, hans fjerde mål i Eliteserien denne sesongen, og det fjerde på hodet. Heine Åsen Larsen scoret også for Tromsø, som sikret en solid seier og fortsetter å lede tabellen. Larsen understreker viktigheten av å holde fokus og ta kampene en etter en. Mens Rosenborgs problemer fortsetter, viser Tromsø styrke og et solid spill, noe som kontrasterer de to lagene ytterligere. Tromsøs suksess understreker de dramatiske forskjellene i prestasjon og utvikling for lagene i Eliteserien denne sesongen





Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Stoppertrøbbel for Rosenborg – Volden ute mot TromsøLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Les mer »

Personbil og buss kolliderte i Tromsø sentrum – fører beruset, passasjer løp fra stedetEn personbil og en rutebuss kolliderte i Tromsø sentrum sent søndag kveld. Føreren av personbilen fremsto som beruset og en passasjer løp fra stedet. Førerkortet er beslaglagt.

Les mer »

Glimt med festfotball: – Ingen i Eliteserien henger medKjetil Knutsens menn viste at de er klare for å håndtere hverdagen i Eliteserien.

Les mer »

Rosenborg i krise: Verste sesongstart på 49 årRosenborg sliter tungt i starten av sesongen, med null poeng og en dårlig målforskjell etter de tre første kampene. Trener Alfred Johansson er under press etter dårlige prestasjoner og manglende mål. Tromsø på sin side har hatt en strålende start.

Les mer »

Verste Rosenborg-start siden 1977: – Ser nattsvart utRosenborg har hatt sin verste sesongstart siden 1977, med tap i sine tre første kamper. Fotballeksperter uttrykker bekymring og spørsmål om trenerens fremtid etter en rekke svake prestasjoner og skader.

Les mer »

Verste Rosenborg-start siden 1977: – Ser nattsvart utSist gang Rosenborg startet så dårlig, rykket de ned.

Les mer »