Rosenborg i krise: Dårligste start siden nedrykksåret – Tromsø fortsetter å dominere

Rosenborg sliter i Eliteserien med null poeng etter tre kamper. Eksperter og tidligere spillere uttrykker bekymring og frykter nedrykk. Samtidig fortsetter Tromsø sin imponerende sesong.

Fotball ekspert Lars Tjærnås beskriver situasjonen for Rosenborg som nattsvart, og sliter med å se en klar idé eller identitet i laget. Han mener at spillerne virker tunge, temposvake og usikre. Tjærnås mener at Rosenborg per dags dato er det svakeste laget i Eliteserien . Den tidligere RBK-helten Jahn Ivar «Mini» Jakobsen er enig, og peker på muligheten for nedrykk hvis situasjonen fortsetter. Han uttrykker bekymring og tristhet over lagets prestasjoner.

RBK-trener Alfred Johansson sier at laget jobber hardt for å forbedre seg, men innrømmer bekymring over prestasjonene. Johansson uttrykker fortsatt tro på prosjektet. «Mini» Jakobsen tviler på at treneren har kontroll over situasjonen i garderoben. Kontrasten til fjorårets sesong, der Rosenborg var i en bedre posisjon, er stor. I tillegg til de sportslige problemene har laget også slitt med skader på spillere som Aslak Fonn Witry og Jonas Svensson. Rosenborg har ikke scoret mål i sine tre første kamper, noe som er en historisk dårlig start. Statistikken viser Rosenborgs poengfangst etter tre spilte runder i Eliteserien sesong for sesong, fra 1977 til i dag. Tabellen illustrerer lagets nedgang de siste sesongene. Rosenborg tangerer starten fra 1977, som endte med nedrykk. Tromsø på sin side har en strålende start på sesongen, og fortsetter å dominere på toppen av tabellen. De var best i det aller meste på Romssa arena. Jens Hjertø-Dahls scoring, hans fjerde mål i Eliteserien på bare to kamper denne sesongen, ga Tromsø ledelsen. Heine Åsen Larsen økte ledelsen til 2-0. Tromsø fortsetter å imponere, mens Rosenborgs problemer fortsetter





Rosenborg Eliteserien Fotball Tromsø Nedrykk

