Rosenborg i krise: Mini Jakobsen kritiserer lederstilen og lanserer ny trenerkandidat

Rosenborgs dårlige sesongstart får klubblegenden Jahn Ivar «Mini» Jakobsen til å reagere. Han kritiserer lederstilen til trener Alfred Johansson og lanserer Bodø/Glimts assistenttrener Gaute Helstrup som en mulig erstatter. Samtidig er frustrasjonen stor blant spillerne, og presset på treneren øker før kampen mot Sarpsborg 08.

TRONDHEIM (Dagbladet): Identiteten til Trondheim, som i mange år var bygd rundt Rosenborg , en fotballstormakt som utfordret Milano og Madrid, er nå i krise. Laget ligger sist i Eliteserien, uten poeng og uten scoringer.

Fotballtempelet Lerkendal er en skygge av seg selv. Søndag kommer Sarpsborg 08 på besøk, og presset på trener Alfred Johansson er enormt.<\/p>

Klubblegenden Jahn Ivar «Mini» Jakobsen har delt rykter om lederstilen til hovedtrener Alfred Johansson (35). Mini forteller at han har hørt rykter om at det kan være vanskelig å diskutere med Johansson, og trekker paralleller til Nils Arne Eggens lederskap. Han påpeker at Eggen var åpen for innspill fra spillere og andre i støtteapparatet, noe som førte til en mer fleksibel og utviklende spillestil. Mini nevner hvordan han selv som venstreving, i Eggens tid, kunne påvirke taktiske avgjørelser. Han reflekterer over at det ikke nødvendigvis er like lett å komme med innspill til Johansson. Johansson, som for tiden er på golftur i Spania, har ikke fått tilbakemeldinger om dette direkte. Han kommenterer at det får stå for Minis regning, og virker uvitende om at Mini har spilt under både Eggen og Johansson. Mini lanserer også en ny kandidat til å ta over Rosenborg, nemlig Bodø/Glimts assistenttrener Gaute Helstrup (49). Han mener Helstrup bør komme ut av skyggen og ta over Rosenborg, og ser på Helstrups suksess i Bodø/Glimt som et tegn på hans evner.<\/p>

Stemningen rundt Lerkendal er preget av frustrasjon. Dagbladet har snakket med spillere som uttrykker misnøye med situasjonen, men understreker samtidig at de jobber hardt for å snu trenden. Ole Selnæs sier at spillerne er frustrerte, men at de har et sterkt ønske om å vinne og forbedre resultatene. Alfred Johansson fokuserer på kampen mot Sarpsborg og fremhever at laget har hatt en god treningsuke. Han erkjenner at starten på sesongen har vært dårlig, men peker på Rosenborgs gode resultater på Lerkendal de siste årene og troen på støtten fra hjemmefansen. Johansson understreker at laget går inn i kampen med mål om å vise seg fra en god side. Den siste treningen før kampen ble holdt bak lukkede dører, noe som understreker alvoret i situasjonen og behovet for å skjerme laget fra ytre press.<\/p>





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rosenborgs supporterleder krever Alfred Johanssons avgangSupporterlederen Inge Braa i Kjernen krever at Rosenborgs trener Alfred Johansson må gå etter lagets dårlige sesongstart. Braa mener Rosenborg er et synkende skip og at det ikke finnes andre utveier.

Read more »

