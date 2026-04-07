Rosenborg i krise: Tre strake tap og bekymring rundt trener Johansson

Rosenborg sliter i Eliteserien med tre strake tap, noe som har ført til økende press på trener Alfred Johansson. Tidligere RBK-profil Mini Jakobsen og eksperter uttrykker bekymring over lagets prestasjoner og manglende offensiv kraft. Kåre Ingebrigtsen nevnes som en mulig erstatter. Johansson erkjenner bekymringen og ber om tid, men resultatene må snus.

Presset på Rosenborg s trener, Alfred Johansson , øker markant etter en bekymringsverdig sesongstart. Trønderne har tapt sine tre første kamper i Eliteserien , og mandagens nederlag mot Tromsø var det siste slaget. Dette er en situasjon som sist ble sett i 1977, da Rosenborg slet og til slutt rykket ned fra øverste divisjon. Tidligere Rosenborg -profil, Mini Jakobsen , er tydelig skuffet og kritisk til lagets prestasjoner.

Han uttrykker sin bekymring og mener at laget mangler både offensiv kraft og evnen til å skape reelle sjanser. Jakobsen stiller spørsmål ved lagets helhet og mener at det ikke ser ut som et sammensveiset lag. Han peker på skadeproblemene som en faktor, men understreker at dette ikke alene kan forklare den dårlige utviklingen. Jakobsen ser ingen fremgang og antyder at det er nødvendig med drastiske endringer for å snu den negative trenden. \Mini Jakobsen trekker paralleller til fortidens Rosenborg-lag og landslaget han selv var en del av, og sammenligner dagens situasjon med tidligere suksessperioder. Han fremhever at laget han spilte på, bestod av spillere som var gode sammen, selv om de kanskje ikke var de mest ettertraktede enkeltindividene. Han ser ikke samme lagånd og samspill i dagens Rosenborg. Han stiller spørsmål ved om trenerteamet har troen på det de holder på med. Jakobsen påpeker at Rosenborg har underprestert i forhold til forventningene, og at noe må skje for å snu skuta. Han mener at trenerteamet må vise handling og tydelig kommunisere en klar plan. Han antyder at det kan være nødvendig å vurdere trenerens posisjon hvis resultatene ikke bedres, og nevner at treneren tidligere har bedt om tid, men resultatene uteblir. Jakobsen mener at tidligere Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen burde være en aktuell kandidat til å ta over. Han fremhever Ingebrigtsens suksess og erfaring fra klubben. \TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, deler også bekymringen og stiller spørsmål ved om spillerne fortsatt tror på trener Johanssons filosofi. Mathisen ser på prestasjonene, resultatene og kroppsspråket til spillerne og mener at laget trenger noe nytt for å komme tilbake på rett spor. Etter kampen uttrykte trener Johansson bekymring over lagets dårlige prestasjon, men understreket at laget jobber hardt. Han ba om mer tid til å snu situasjonen og sa at de vil evaluere kampen og fokusere på neste kamp mot Sarpsborg 08. Men han erkjenner at resultater må bedres. Neste kamp blir på hjemmebane mot Sarpsborg 08, en kamp som vil være avgjørende for å vise om Rosenborg kan snu den negative trenden og vise bedring i prestasjonene. Spørsmålet er om Johansson og laget kan finne en løsning for å skape resultater som matcher forventningene til en klubb som Rosenborg





tronderavisa / 🏆 8. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Glimt med festfotball: – Ingen i Eliteserien henger medKjetil Knutsens menn viste at de er klare for å håndtere hverdagen i Eliteserien.

Read more »

Rosenborg i krise: Verste sesongstart på 49 årRosenborg sliter tungt i starten av sesongen, med null poeng og en dårlig målforskjell etter de tre første kampene. Trener Alfred Johansson er under press etter dårlige prestasjoner og manglende mål. Tromsø på sin side har hatt en strålende start.

Read more »

Rosenborg i krise: Dårligste start på over 40 år – Tromsø fortsetter å dominereRosenborg sliter tungt i Eliteserien og har hatt sin dårligste sesongstart på over 40 år. Samtidig fortsetter Tromsø å imponere og befester sin posisjon i toppen av tabellen.

Read more »

Verste Rosenborg-start siden 1977: – Ser nattsvart utSist gang Rosenborg startet så dårlig, rykket de ned.

Read more »

Read more »

Read more »