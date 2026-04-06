Rosenborg i krise: Verste sesongstart på 49 år

Rosenborg sliter tungt i starten av sesongen, med null poeng og en dårlig målforskjell etter de tre første kampene. Trener Alfred Johansson er under press etter dårlige prestasjoner og manglende mål. Tromsø på sin side har hatt en strålende start.

Null poeng og 0-6 i målforskjell etter de tre første kampene. Man må tilbake 49 år for å finne en verre sesongstart for Rosenborg . Forrige gang trønderne tapte de tre første ligakampene var i 1977. Da tapte Rosenborg de fire første kampene i det som endte med nedrykk. TV 2s ekspert Jesper Mathisen sier at det ikke ser ut som spillerne tror på trener Alfred Johansson lenger.

Han peker på prestasjoner, resultater og kroppsspråk som indikerer at Rosenborg trenger noe nytt for å komme seg på rett kjøl igjen. Etter kampen spurte TV 2 Alfred Johansson om bekymringer rundt den katastrofale seriestarten. Johansson svarte at det er grunn til bekymring med tanke på prestasjoner på et lavt nivå, og at de vil evaluere situasjonen og forsøke å komme tilbake sterkere mot Sarpsborg i neste kamp. Johansson understreker at han fortsatt ser en gjeng som jobber hardt på feltet, og at han har stor tro på at de skal få det til, selv om prestasjonen i dag var alt for dårlig. Han mener at han er en god trener og at de har et bra støtteapparat. Han er i sin tredje sesong som trener for Rosenborg. \Rosenborg slet stort med å skape noe som helst mot Tromsø i den første omgangen. Heller ikke Tromsø sprudlet nevneverdig, men de klarte det som er viktigst i fotball: å score mål. Tromsø vant kampen 2-0 og har hatt en feilfri seriestart med tre seire av tre mulige og 8-1 i målforskjell. Jens Hjertø-Dahl scoret et vakkert mål for Tromsø. Rosenborg ble tvunget til å gjøre bytter før pause og i pausen for å forsøke å snu kampen, men Tromsø økte ledelsen tidlig i andre omgang. Tromsø-supporterne kan smile bredt for tiden. Jesper Mathisen kommenterer at Rosenborg var heldige som ikke tapte mer. Johansson sier at han må stå i motgangen og fortsette å jobbe på sin måte, og at det vil bringe suksess over tid. Han erkjenner at måltallene er alt for dårlige, men at han og laget må fokusere på å snu trenden gjennom hardt arbeid og forberedelser. Tromsø på sin side har en motsatt situasjon og leverer en imponerende seriestart. \Etter kampen mot Tromsø, der Rosenborg tapte 0-2 og fortsatte sin dårlige start på sesongen, står Alfred Johansson overfor tøffe spørsmål om fremtiden sin i klubben. Mathisen fremhever den manglende målproduksjonen og den dårlige skapingen av målsjanser som bekymringsfulle tegn. Johansson understreker viktigheten av å evaluere prestasjonene, forbedre treningen og stole på prosessen. Han viser til at han jobber hardt hver dag, har faglige møter med spillerne, og at han vet at han er en god trener. Han er klar over at han må overbevise om at han er riktig mann for jobben. Johansson påpeker at han og laget må fokusere på å forbedre prestasjonene, og at han tror på spillerne og støtteapparatet. Han ser fortsatt en tropp som jobber hardt på feltet og er optimistisk med tanke på fremtiden, selv om de innrømmer at den nåværende prestasjonen er langt under pari. Med en ny kamp mot Sarpsborg venter, vil fokuset være rettet mot å forbedre spillet og sikre bedre resultater. Johansson står overfor en kritisk periode der han må bevise at han kan snu skuta og lede laget mot suksess





