Rosenborg i kupp: Demokrati uten faglighet?

En redaksjonell kommentar analyserer den skjedde maktkampen i Rosenborg Ballklub, der et mindretall medlemmer uten idrettsfaglig kompetanse prøver å overtake styringen. Forfatteren advarer mot farene for medlemsdemokratiet når ukjente aktører blandar seg i detaljene i toppidrettens drift, og peker på at klubben lenge har hatt en svekket kultur og manglende faglig ledelse. Artikkelen spør om samfunnet, inkludert pressen, har sett for sent at kuppet var i making, og uttrykker bekymring for at det bare blir verre. Sluttstyled er en nostalgisk tilbakblikk på Rosenborg som en samlingskraft for Trøndelag.

Dette er en kommentar fra en redaksjonell medarbeider som drøfter den igangvarte maktkampen i Rosenborg Ballklub. Forfatteren advarer mot at medlemsdemokratiet kan bli utsatt for misbruk når ukjente aktører uten faglig kompetanse kan melde seg inn og prøve å overta styringen av en toppidrettsklubb.

Det spies på at dagens styre allerede har vist svakheter, som å gi spillerne tre ukers ferie i en kritisk treningsperiode, men at den nåværende aksjonen fra et lite mindretall er uakseptabel og benytter seg av hull i Idrettens lovverk. Artikkelen peker på at klubben har hatt en ødelagt kultur lenge, og at ledelsen ikke motsatte seg den økende innblandingen fra supportergrupper, som i tilfeller som Barcelona og IFK Göteborg.

Pressen har også sviktet ved ikke å ha oppdaget kuppet tidligere. Forfatteren mener at det enten blir et forsterket mandat for dagens regime eller en verre ledelse som followed, og slutter med et nostalgisk bilde av Rosenborg som en identitetsbygger for Trøndelag, nå bare levende i minnet. Tematisk handler det om idrettsledelse, demokratiske prinsipper, historiebøyning, medielansering og kultur





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Rosenborg Idrettsledelse Medlemsdemokrati Kupp Styresett Kultur

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