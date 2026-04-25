Rosenborg og Brann delte poengene – Arsenal leder Premier League

Rosenborg og Brann spilte uavgjort i en snørik kamp i Trondheim. Arsenal økte forspranget i Premier League, mens Viking fortsetter sin seiersrekke. Nicolai Budkov Kjær avanserte i Madrid Open, og Champions League-semifinalen mellom Bayern München og Barcelona er fortsatt åpen.

Kampen mellom Rosenborg og Brann i Trondheim ble spilt under vanskelige forhold, med tett snøfall over Lerkendal stadion. Victor Kjeldstad beskrev forholdene som mer typiske for en desemberkamp.

Rosenborg tok ledelsen tidlig i kampen da Emil Konradsen Ceïde fant Iver Fossum alene foran mål, som enkelt satte inn 1-0. Brann svarte imidlertid med et spektakulært frispark fra Jón Dagur Thorsteinsson, som sendte ballen over muren og i krysset fra 20 meters hold. Thorsteinsson, som overraskende startet kampen, viste seg å være en viktig brikke for Brann. Intensiteten i kampen var høy, og Brann skapte flere farlige sjanser, men klarte ikke å score flere mål.

Kampen endte dermed 1-1. I andre sportsnyheter fortsetter Viking sin imponerende form med fem strake seire, og de erklærer seg nå som Norges beste lag. Nicolai Budkov Kjær har avansert til tredje runde i ATP 1000-turneringen Madrid Open etter en overbevisende seier over kanadiske Denis Shapovalov med 6-2 og 6-1. I Premier League har Arsenal etablert et trepoengs forsprang over Manchester City, med én kamp mer spilt.

Eberechi Eze ble matchvinner for Arsenal mot Newcastle med et mål etter ni minutter, satt opp av et smart dødballtrekk initiert av kaptein Martin Ødegaard. Ødegaard demonstrerte sin lederegenskaper ved å instruere Noni Madueke før hjørnesparket som ledet til målet. TV-bildene viste tydelig Ødegaards viktige rolle i å sette opp dødballen. Likevel ble seieren overskygget av skader på både Eze og Kai Havertz, noe som kan få konsekvenser for Arsenals gulljakt.

Arsenal hadde tapt sine to foregående kamper før seieren mot Newcastle, og denne seieren er derfor ekstra viktig. I Champions League står Bayern München og Barcelona med likt utgangspunkt før det andre oppgjøret i semifinalen. Det første oppgjøret ble spilt lørdag, og Barcelona tok ledelsen tidlig i kampen takket være Caroline Graham Hansen. Bayern München utlignet imidlertid etter pausen ved Franzizka Kett.

Dette betyr at alt er åpent før returkampen, og begge lag har gode muligheter til å nå finalen. Kampen forventes å bli svært spennende, og begge lag vil gi alt for å sikre seg en plass i finalen. Situasjonen i Champions League er nå svært jevn, og utfallet av returkampen vil være avgjørende for hvem som går videre. Det er forventet stor interesse rundt denne kampen, og mange fotballfans vil følge den nøye





